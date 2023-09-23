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Путин теряет "козыри": в РФ хотят резко поднять цены на газ

23 сентября 2023 11:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Путин теряет "козыри": в РФ хотят резко поднять цены на газ
Газовая труба в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кремль готовится повысить тариф на газ для населения на 20%. Это будет самый большой рост цен на голубое топливо для граждан России за последние 11 лет. Таким образом, власти РФ пытаются компенсировать дефицит в бюджете Газпрома.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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По информации СМИ, бюджет Газпрома потерял около 75% выручки на рынке в Европе. Перенаправления потоков газа в Азию не принесли необходимого результата, ведь такие объемы голубого топлива там не нужны. К тому же для Индии и Китая действуют скидки на газ.

Кремль планирует поднять тарифы в июле 2024 года. Следующий этап состоится в июле 2025 года. Так, тарифы на газ для россиян поднимутся на 34%. Это будет рекордный рост цен.

В то же время до рекордно низкой отметки упали и показатели экспорта Газпрома. Российская компания вынуждена искать возможности пополнения своего бюджета из-за потерь европейского рынка. В Кремле говорят, что будут наращивать внутреннее потребление.

Напомним, немецкая государственная компания Securing Energy for Europe GmbH, которая была подразделением российского Газпрома, хочет загружать сжиженный природный газ, произведенный на Ямальском заводе в Сибири, в начале октября. Страна национализировала SEFE в прошлом году в разгар энергетического кризиса в Европе.

Также мы писали, что объем чистого дохода российского Газпрома с начала 2023 существенно сократился. Таковы последствия резкого снижения объемов снабжения "голубого топлива" в страны Европы.

Добавим, что страны Европейского Союза (ЕС) нарастили импорт сжиженного газа из России до рекордного уровня. Поставки на 40% больше с начала года по сравнению с аналогичным периодом довоенного 2021-го.

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