Совет МВФ одобрил рекордный кредит для Украины: на какую сумму

Владимир Зеленский в связи с директором МВФ Кристиной Георгиевой

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить срочные финансовые потребности на фоне войны с россией.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что известно

"Этот кредит является крупнейшим для Украины с момента полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, участвующей в активном конфликте", — пишет агентство.

Позже Владимир Зеленский подтвердил, что МВФ утвердил четырехлетнюю программу поддержки Украины на общую сумму $15,6 млрд.

"Спасибо МВФ и Кристаллине Георгиевой за утверждение новой четырехлетней программы поддержки Украины на общую сумму $15,6 млрд. Это важная помощь в нашей борьбе с агрессией россии", — отметил Зеленский.

Благодарю МВФ и @KGeorgieva за утверждение новой четырехлетней программы поддержки Украины на общую сумму $15,6 млрд. Это важная помощь в нашей борьбе с агрессией РФ. Вместе поддерживаем 🇺🇦 экономику и двигаемся вперед к победе! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) March 31, 2023

Решение формализует соглашение на уровне персонала МВФ, достигнутое с Украиной 21 марта.

Ожидается, что соглашение поможет разблокировать масштабное финансирование Украины со стороны международных доноров и партнеров, включая Всемирный банк и других кредиторов.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявляла, что Фонд работает над программой поддержки украинской власти, большую часть средств должны предоставить Соединенные Штаты и Европейский Союз.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.

Фото: Reuters