В Україні скасували штрафи за приховані офшори — Железняк розповів деталі

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Фото: focus.ua

Верховна Рада України скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК). Механізм буде діяти до кінця воєнного стану.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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Що змінилося

В Україні 1 травня 2024 року завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Окрім декларації про доходи, фізичні особи повинні були подати звіт про контрольовані іноземні компанії. За невідправлення цього звіту контролеру фізичній особі загрожував штраф у розмірі понад 300 000 гривень, а за порушення строків подання — до 151 000 гривень.

Детальніше про законопроєкт

Парламент 9 травня ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №10168-2, спрямований на мінімізацію схем ухилення від оподаткування під час експорту зернових, олійних культур, рослинної олії та макухи. Згідно з ним, експорт цих товарів матимуть право здійснювати лише платники податку на додану вартість. Цей механізм має набути чинності через пів року після прийняття закону.

Для кожної позиції товару потрібно буде складати податкову накладну та реєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних до дня подання митної декларації для митного оформлення товарів. Оподаткування експортних товарів буде ґрунтуватися на їх договірній (контрактній) вартості, яка не може бути меншою за середній показник міжнародних біржових котирувань, що склалися на такі товари на кожен 10-й календарний день місяця.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні в рамках кампанії декларування доходів за 2023 рік десятки тисяч громадян відзвітували про отримані прибутки, дехто — про перші мільйони. Загалом було подано близько 172 тис. податкових декларацій.

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