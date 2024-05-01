Декларування в Україні — кількість мільйонерів зросла у 2023 році

Гроші у гаманці. Фото: incarne.ua

В Україні в рамках кампанії декларування доходів за 2023 рік десятки тисяч громадян відзвітували про отримані прибутки, дехто — про перші мільйони. Загалом було подано близько 172 тис. податкових декларацій.

Таку інформацію оприлюднив голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram.

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Мільйонні доходи українців у 2023 році

За словами голови парламентського комітету, податкові зобов’язання до сплати в державний бюджет становлять:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 4,8 млрд гривень, що на 2,1 млрд гривень більше проти попереднього року;

військовий збір — 0,9 млрд гривень, що на 400 млн гривень, більше проти аналогічного періоду 2023 року.

Гетманцев зауважив, що в Україні побільшало мільйонерів. Так, за результатами минулого року річний дохід у понад 1 млн гривень оприлюднили 10,7 тис. громадян. Кількість на 1,2 тис. українців більше проти попереднього року. Мільйонери мають сплатити ПДФО та військового збору на більш ніж 1 млрд гривень.

Також відомо, що велика частина громадян скористалася можливістю подати декларації з використанням сервісу Державної податкової служби щодо передзаповнення форми. Йдеться про більш ніж 120 тис. громадян.

Загалом у поданих деклараціях задекларовано річний дохід у сумі 218,5 млрд гривень, констатував Данило Гетманцев.

Для порівняння — минулого року українці подали 266 тис. декларацій про майновий стан та доходи, а сума задекларованого доходу за 2022 рік становила 147,92 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з початку 2024 року українці відкрили близько 74 тисячі нових бізнесів. Показник на 33,6% перевершив результат минулого року.

Також повідомлялося про модернізацію грантової програми "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. грн.