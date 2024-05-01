Бізнесом в Україні почали займатися більше людей — дані Opendatabot

Молода жінка за комп'ютером. Фото: Pexels

З початку 2024 року українці відкрили близько 74 тисячі нових бізнесів. Показник на 33,6% перевершив результат минулого року.

Про це повідомляють аналітики Opendatabot.

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Рекордне зростання нових ФОПів

З даними Єдиного держреєстру, йдеться про рекордні 74,05 тисяч нових бізнесів. Показник за перший квартал 2024 року перевершив довоєнний результат за аналогічний період.

"Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Джерело: Опендатабот

Де найбільше відкривають нових бізнесів

За інформацією "Опендатабот", лідирує кілька років за кількістю нових справ столиця України. Також більшість бізнесів відкривають у Київській та Дніпропетровській області.

Так, з початку року у Києві з'явилось 10,25 тис. нових бізнесів, що на 13,8% від загального числа.

У Дніпропетровській області відкрили 6,8 тисячі бізнесів.

У Київській області — 5,7 тисячі нових ФОПів.

Джерело: Опендатабот

Яка найпопулярніша сфера

Аналітики розповіли, що найбільше нових ФОПів припадає на сферу роздрібної торгівлі, яка залишається незмінно популярною упродовж останніх чотирьох років. Чверть нових бізнесів займаються роздрібною торгівлею.

З-поміж найбільш популярних напрямків бізнесу:

надання індивідуальних послуг;

комп’ютерне програмування.

Джерело: Опендатабот

Минулого року в Україні відкрили рекордну за останні десять років кількість ФОПів — 314,39 тисячі. Показник перевищив результат як першого року воєнного стану, так і рекордного 2021 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд виділив понад 3,2 млрд грн на програми підтримки бізнесу Дніпропетровської області. Це фінансування допоможе регіону, який знаходиться впритул до лінії фронту.

Також ми писали про модернізацію грантової програми "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. гривень.