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Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры — что известно

11 мая 2024 10:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине отменили штрафы за скрытые оффшоры — Железняк рассказал детали
Первый заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Фото: focus.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада Украины отменила штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Механизм будет действовать до конца военного положения.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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Соответствующую поправку к законопроекту №10168-2 поддержали 232 депутата.

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Источник: скриншот

Что изменилось

В Украине 1 мая 2024 г. завершилась кампания декларирования доходов граждан за 2023 год. Кроме декларации о доходах, физические лица должны были предоставить отчет о контролируемых иностранных компаниях. За неотправку этого отчета контролеру физическому лицу угрожал штраф в размере свыше 300 000 гривен, а за нарушение сроков подачи — до 151 000 гривен.

Подробнее о законопроекте

Парламент 9 мая принял во втором чтении и в целом законопроект №10168-2, направленный на минимизацию схем уклонения от налогообложения при экспорте зерновых, масличных культур, растительного масла и жмыха. Согласно ему, экспорт этих товаров будут иметь право осуществлять только плательщики налога на добавленную стоимость. Этот механизм должен вступить в силу через полгода после принятия закона.

Для каждой позиции товара нужно будет составлять налоговую накладную и регистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных в день подачи таможенной декларации для таможенного оформления товаров. Обложение экспортных товаров будет основываться на их договорной (контрактной) стоимости, которая не может быть меньше среднего показателя международных биржевых котировок, сложившихся на такие товары на каждый 10-й календарный день месяца.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в рамках кампании декларирования доходов за 2023 год десятки тысяч граждан отчитались о полученных доходах, некоторые — о первых миллионах. В общей сложности было подано около 172 тыс. налоговых деклараций.

Мы также писали, что с начала 2024 года украинцы открыли около 74 тысяч новых бизнесов. Показатель на 33,6% превзошел результат в прошлом году.

Верховная Рада
Ярослав Железняк
декларация
штраф
штрафы
офшоры

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