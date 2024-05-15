Raiffeisen Bank предупредили, что США могут ограничить его доступ к финансовой системе через Россию.

Отделение Raiffeisen Bank. Фото: informer.rs

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен. Причиной этого называют сделки банка с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечается, заместитель министра финансов США Уолли Адеймо направил письмо в офис Raiffeisen Bank, где выразил обеспокоенность по поводу присутствия банка в России. Он также напомнил о сделке на сумму 1,5 миллиарда долларов с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Хотя соглашение, связанное с Дерипаской, было отменено Raiffeisen через несколько дней после получения письма, опасения Министерства финансов США по бизнесу австрийского банка в России сохраняются. Это предупреждение является наиболее критичным для крупнейшего западного банка в России и было результатом многомесячного давления со стороны Вашингтона.

Адеймо также предупредил, что действия RBI увеличили риск того, что Минфин США примет меры по ограничению его доступа к финансовой системе страны, учитывая опасения, что поведение финансового учреждения ставит под угрозу национальную безопасность.

В то время как многие западные правительства и корпорации радикально сократили связи с Москвой, Австрия по-прежнему связана с Россией через важнейшие газопроводы, а Вена по-прежнему является центром поступления средств из России.

В марте агентство Reuters сообщило о решительном противодействии США соглашению с Дерипаской, которое Raiffeisen представил как средство разблокирования части своих средств, застрявших в России. Акции Raiffeisen упали на 3% после открытия торгов, что сделало его лидером среди убыточных европейских банков.

Представитель Raiffeisen заявил, что компания вышла из сделки. Он добавил, что RBI "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры по снижению рисков, связанных с санкциями.

В чем риски отключения от финансовой системы США

Соединенные Штаты являются самым мощным регулятором в мире, главным образом потому, что они могут лишить банки доступа к доллару — краеугольному камню международных финансов. Потеря доступа к доллару может повлечь за собой кризис любого банка.

В письме Адеймо также сослался на указ президента США Джо Байдена, разрешающий вторичные санкции США в отношении иностранных финансовых учреждений, проводящих значительные операции с участием российской военно-промышленной базы.

RBI пообещал продать свой российский бизнес, обеспечивающий платежную систему сотням местных компаний после того, как оказался под давлением международных регуляторов. Но за два года войны мало что изменилось.

Российские власти дали понять RBI, у которого около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев личных счетов и 10 тысяч сотрудников, что они хотят, чтобы банк остался, поскольку он обеспечивает возможность международных платежей. Хотя у итальянской UniCredit также есть бизнес в России и она тоже не хочет уходить, RBI — гораздо большая финансовая компания и сейчас фактически проверяет решимость стран Запада по прекращению связей с Россией.

Напомним, Министерство экономики Германии изучает ситуацию с банком Raiffeisen, планирующим купить долю в строительной группе Strabag. Компания связана с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Также мы писали, что российский "Дойче Банк", подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам прошлого года нарастил рекордную прибыль. Объем чистого дохода достиг 5,4 миллиарда рублей.