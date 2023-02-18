За російську дочку Райффайзен Банк взявся Мінфін США — що відомо

Фахівці відомства розпочали перевірку

В Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів зацікавилися роботою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) щодо її бізнесу в росії. Фахівці відомства розпочали перевірку.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Raiffeisen погодився надати інформацію

Як зазначається, OFAC попросив Raiffeisen Bank International надати інформацію про свою діяльність на території росії, Україні та Сирії. Відомості, зокрема, стосуються транзакцій та діяльності певних клієнтів.

У відомстві хотіли отримати відповідь до лютого, однак юристи RBI домовилися про продовження цього терміну та зобов’язались відповісти на запит у три етапи: на початку квітня, у травні та червні.

У банку повідомили Reuters, що "повністю співпрацюють з OFAC та розуміють, що запит не викликаний якоюсь конкретною транзакцією чи бізнесом, а йдеться про перевірку процесів дотримання санкційного режиму, запровадженого щодо росії".

Раніше RBI не був санкціонований, проте січневий інформзапит від OFAC викликав занепокоєння фінансових регуляторів єврозони, відповідальних за нагляд за фінустановою, адже це може призвести до санкцій проти банку.

Raiffeisen Bank International є однією із двох іноземних фінустанов Центробанку рф "системно важливих".

Передісторія

Раніше ЗМІ опублікували повідомлення, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), спільно з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. НБУ наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з росією та Білоруссю.

При цьому у Raiffeisen стверджують, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.

Також ми писали, що за прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

Нагадаємо, у Європейському Союзі планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків. Серед них — Альфа-банк.