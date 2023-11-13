Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Рейтинг средних зарплат в городах Польши — где платят больше всего arrow

Рейтинг средних зарплат в городах Польши — где платят больше всего

13 ноября 2023 13:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата в Польше — в каких городах выплаты самые большие
Польская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше средняя заработная плата составляет 7,38 тыс. злотых брутто. Однако в разных регионах страны выплаты существенно отличаются.

Об этом сообщает Nashapolsha.pl, ссылаясь на данные Главного Управления Статистики.

Читайте также:

Рейтинг средних зарплат в Польше

По данным ведомства, самые высокие выплаты в Польше — в Кракове, где средняя зарплата на предприятиях составляет 9,64 тысячи злотых в месяц.

Далее в рейтинге следует столица Польши — Варшава, где средний оклад составляет 8,83 тыс. злотых брутто.

Замыкает тройку лидеров Гданьск, где зарплаты в среднем составляют 8,72 тыс. злотых брутто.

По информации Госстата, в Катовице зарплата составляет 8,62 тыс. злотых брутто, во Вроцлаве — 8,26 тыс. злотых брутто.

В то же время, самые низкие зарплаты в Кельце, где средняя выплата составляет 6,09 тыс. злотых брутто, в Белостоке — 6,1 тыс. злотых, в Гожуве-Великопольском — 6,2 тыс. злотых.

Список средних зарплат в разных городах:

  • Краков — 9,64 тыс. злотых;
  • Варшава — 8,83 тыс. злотых;
  • Гданьск — 8,72 тыс. злотых;
  • Познань — 7,89 тыс. злотых;
  • Щецин — 7,72 тыс. злотых;
  • Торунь — 7,49 тыс. злотых;
  • Быдгощ — 7,2 тыс. злотых;
  • Жешув — 7,09 тыс. злотых;
  • Лодзь — 7,05 тыс. злотых;
  • Люблин — 6,82 тыс. злотых;
  • Ольштын — 6,73 тыс. злотых;
  • Ополе — 6,97 тыс. злотых;
  • Гожув-Великопольский — 6,2 тыс. злотых;
  • Белосток — 6,1 тыс. злотых;
  • Кельце — 6,09 тыс. злотых.

Больше о зарплатах за границей

Напомним, среди приоритетных направлений для украинских трудовых мигрантов особенно выделяется Чехия, которая, вероятно, может сравниться по популярности только с Польшей.

Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании, которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме