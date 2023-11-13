Зарплата в Польше — в каких городах выплаты самые большие

Польская валюта. Фото: Unplush

В Польше средняя заработная плата составляет 7,38 тыс. злотых брутто. Однако в разных регионах страны выплаты существенно отличаются.

Об этом сообщает Nashapolsha.pl, ссылаясь на данные Главного Управления Статистики.

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Рейтинг средних зарплат в Польше

По данным ведомства, самые высокие выплаты в Польше — в Кракове, где средняя зарплата на предприятиях составляет 9,64 тысячи злотых в месяц.

Далее в рейтинге следует столица Польши — Варшава, где средний оклад составляет 8,83 тыс. злотых брутто.

Замыкает тройку лидеров Гданьск, где зарплаты в среднем составляют 8,72 тыс. злотых брутто.

По информации Госстата, в Катовице зарплата составляет 8,62 тыс. злотых брутто, во Вроцлаве — 8,26 тыс. злотых брутто.

В то же время, самые низкие зарплаты в Кельце, где средняя выплата составляет 6,09 тыс. злотых брутто, в Белостоке — 6,1 тыс. злотых, в Гожуве-Великопольском — 6,2 тыс. злотых.

Список средних зарплат в разных городах:

Краков — 9,64 тыс. злотых;

Варшава — 8,83 тыс. злотых;

Гданьск — 8,72 тыс. злотых;

Познань — 7,89 тыс. злотых;

Щецин — 7,72 тыс. злотых;

Торунь — 7,49 тыс. злотых;

Быдгощ — 7,2 тыс. злотых;

Жешув — 7,09 тыс. злотых;

Лодзь — 7,05 тыс. злотых;

Люблин — 6,82 тыс. злотых;

Ольштын — 6,73 тыс. злотых;

Ополе — 6,97 тыс. злотых;

Гожув-Великопольский — 6,2 тыс. злотых;

Белосток — 6,1 тыс. злотых;

Кельце — 6,09 тыс. злотых.

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Напомним, среди приоритетных направлений для украинских трудовых мигрантов особенно выделяется Чехия, которая, вероятно, может сравниться по популярности только с Польшей.

Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании, которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц.