Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Рекордне падіння біткоїна на 9% за добу — аналітики назвали причину arrow

Рекордне падіння біткоїна на 9% за добу — аналітики назвали причину

2 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Чому біткоїн за добу подешевшав на 9% — пояснення від аналітиків
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: bits.media
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Біткоїн і ширший ринок криптовалют за добу істотно впали в ціні. Зокрема, курс BTC протягом 24 годин опустився на 9,5%, і станом на першу половину дня 1 травня складав 56 936 доларів.

Про це в середу, 1 травня, повідомило видання "no worries!".

Читайте також:

Чому криптовалюта подешевшала

Через вказівки на підвищення процентних ставок на довший термін очікування інвесторів зростали. Це спонукало учасників ринку підготуватися до потенційних наслідків для цифрових активів. На початку торгів у понеділок, 29 квітня, біткоїн впав до тижневого мінімуму в 61 928 доларів. Після цього його курс дещо відновився, однак станом на 1 травня знову почав падати.

За даними аналітиків, попит на приблизно десяток американських ВТС-ETF є помірним. Зростання біткоїна до 2024 року сповільнилося до 47% з більш ніж 70% в середині березня, коли криптовалюта досягла рекордного максимуму в майже 74 тисячі доларів.

Напередодні засідання Федеральної резервної системи 1 травня між учасниками ринку виникли дебати щодо потенційної траєкторії процентних ставок та її наслідків для цифрових активів. На думку експертів, підвищення процентних ставок є тиском для ризикових активів, зокрема і криптовалюти. Щоправда, за їхніми прогнозами, ставки лишатимуться незмінними, тобто на рівні 95,6%.

Нагадаємо, нещодавно аналітик  Standard Chartered Bank Джефф Кендрік заявив, що після халвінгу біткоїн, швидше за все, знову зростатиме в ціні. На його думку, до кінця поточного року криптовалюта може подорожчати до 150 тисяч доларів.

Також ми повідомляли про те, що криптовалюту, зокрема біткоїн, у першому кварталі 2024 року частіше купували не за долари. Найпопулярнішою валютою, яку використовували для купівлі "крипти" став південнокорейський вон.

курс валют
інвестиції
криптовалюта
прогнози
економіка
ціни
фінанси
біткоїн
вартість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри