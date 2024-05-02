Чому біткоїн за добу подешевшав на 9% — пояснення від аналітиків

Монети біткоїн. Фото ілюстративне: bits.media

Біткоїн і ширший ринок криптовалют за добу істотно впали в ціні. Зокрема, курс BTC протягом 24 годин опустився на 9,5%, і станом на першу половину дня 1 травня складав 56 936 доларів.

Про це в середу, 1 травня, повідомило видання "no worries!".

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Через вказівки на підвищення процентних ставок на довший термін очікування інвесторів зростали. Це спонукало учасників ринку підготуватися до потенційних наслідків для цифрових активів. На початку торгів у понеділок, 29 квітня, біткоїн впав до тижневого мінімуму в 61 928 доларів. Після цього його курс дещо відновився, однак станом на 1 травня знову почав падати.

За даними аналітиків, попит на приблизно десяток американських ВТС-ETF є помірним. Зростання біткоїна до 2024 року сповільнилося до 47% з більш ніж 70% в середині березня, коли криптовалюта досягла рекордного максимуму в майже 74 тисячі доларів.

Напередодні засідання Федеральної резервної системи 1 травня між учасниками ринку виникли дебати щодо потенційної траєкторії процентних ставок та її наслідків для цифрових активів. На думку експертів, підвищення процентних ставок є тиском для ризикових активів, зокрема і криптовалюти. Щоправда, за їхніми прогнозами, ставки лишатимуться незмінними, тобто на рівні 95,6%.

Нагадаємо, нещодавно аналітик Standard Chartered Bank Джефф Кендрік заявив, що після халвінгу біткоїн, швидше за все, знову зростатиме в ціні. На його думку, до кінця поточного року криптовалюта може подорожчати до 150 тисяч доларів.

Також ми повідомляли про те, що криптовалюту, зокрема біткоїн, у першому кварталі 2024 року частіше купували не за долари. Найпопулярнішою валютою, яку використовували для купівлі "крипти" став південнокорейський вон.