Чому біткоїн за добу подешевшав на 9% — пояснення від аналітиків

Рекордне падіння біткоїна на 9% за добу — аналітики назвали причину
Біткоїн і ширший ринок криптовалют за добу істотно впали в ціні. Зокрема, курс BTC протягом 24 годин опустився на 9,5%, і станом на першу половину дня 1 травня складав 56 936 доларів.
Про це в середу, 1 травня, повідомило видання "no worries!".
Чому криптовалюта подешевшала
Через вказівки на підвищення процентних ставок на довший термін очікування інвесторів зростали. Це спонукало учасників ринку підготуватися до потенційних наслідків для цифрових активів. На початку торгів у понеділок, 29 квітня, біткоїн впав до тижневого мінімуму в 61 928 доларів. Після цього його курс дещо відновився, однак станом на 1 травня знову почав падати.
За даними аналітиків, попит на приблизно десяток американських ВТС-ETF є помірним. Зростання біткоїна до 2024 року сповільнилося до 47% з більш ніж 70% в середині березня, коли криптовалюта досягла рекордного максимуму в майже 74 тисячі доларів.
Напередодні засідання Федеральної резервної системи 1 травня між учасниками ринку виникли дебати щодо потенційної траєкторії процентних ставок та її наслідків для цифрових активів. На думку експертів, підвищення процентних ставок є тиском для ризикових активів, зокрема і криптовалюти. Щоправда, за їхніми прогнозами, ставки лишатимуться незмінними, тобто на рівні 95,6%.
Нагадаємо, нещодавно аналітик Standard Chartered Bank Джефф Кендрік заявив, що після халвінгу біткоїн, швидше за все, знову зростатиме в ціні. На його думку, до кінця поточного року криптовалюта може подорожчати до 150 тисяч доларів.
Також ми повідомляли про те, що криптовалюту, зокрема біткоїн, у першому кварталі 2024 року частіше купували не за долари. Найпопулярнішою валютою, яку використовували для купівлі "крипти" став південнокорейський вон.
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