Почему биткоин за сутки подешевел на 9% — объяснение от аналитиков

Монеты биткоин. Фото иллюстративный: bits.media

Биткоин и более широкий рынок криптовалют за сутки существенно упали в цене. В частности, курс BTC в течение 24 часов опустился на 9,5% и по состоянию на первую половину дня 1 мая составлял 56 936 долларов.

Об этом в среду, 1 мая, сообщило издание "no worries!".

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Из-за указаний на повышение процентных ставок на более длительный срок ожидания инвесторов росли. Это побудило участников рынка подготовиться к потенциальным последствиям для цифровых активов. В начале торгов в понедельник, 29 апреля, биткоин упал до недельного минимума в 61 928 долларов. После этого его курс несколько восстановился, однако по состоянию на 1 мая снова начал падать.

По данным аналитиков, спрос на примерно десяток американских ВТС-ETF умеренный. Рост биткоина к 2024 году замедлился до 47% с более чем 70% в середине марта, когда криптовалюта достигла рекордного максимума почти в 74 тысячи долларов.

В преддверии заседания Федеральной резервной системы 1 мая между участниками рынка возникли дебаты относительно потенциальной траектории процентных ставок и ее последствий для цифровых активов. По мнению экспертов, повышение процентных ставок является давлением для рисковых активов, в том числе и криптовалюты. Правда, по их прогнозам, ставки будут оставаться неизменными, то есть на уровне 95,6%.

Напомним, недавно аналитик Standard Chartered Bank Джефф Кендрик заявил, что после халвинга биткоин, скорее всего, будет снова расти в цене. По его мнению, к концу текущего года криптовалюта может подорожать до 150 тысяч долларов.

Также мы сообщали о том, что криптовалюту, в частности биткоин, в первом квартале 2024 года чаще покупали не за доллары. Самой популярной валютой, которую использовали для покупки "крипты", стал южнокорейский вон.