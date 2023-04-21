Рекордные долги украинцев за газ — Нафтогаз начнет сотрудничество с коллекторами

Коммунальные платежки в Украине. Новини.LIVE

Украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Об этом рассказал представитель парламентского комитета по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

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Взыскание долгов

По словам Кучеренко, у НАК "Нефтегаз" сейчас все очень плохо с сбором средств за "голубое топливо". Компания столкнулась с большими долгами, поэтому решила на аутсорсинге нанять коллекторские компании, которые будут "выбивать" долги.

По словам парламентария, одна из причин падения платежной дисциплины — население на фоне войны потеряло работу, также сейчас никто не требует принудительной оплаты. Проблема усложнилась с началом национализации облгазов РМК Дмитрия Фирташа.

Какие суммы задолжали

С мая 2022 года большинство населения страны автоматически стали клиентами Нафтогаза (98%). В то же время, платежеспособность украинцев критически упала.

В госкомпании заявили, что потребители газа задолжали огромную сумму. При этом прекратить поставки коммунальных услуг недобросовестным клиентам не имеют права, поскольку такой запрет был введен во время действия военного положения в стране.

В связи с этим Нафтогаз решил потратить на коллекторов 882 тыс. грн, свидетельствует тендерная документация. Подрядчиком на работу с должниками стала компания "Кредит Долг Солюшнз".

В феврале глава Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сообщал, что граждане накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги 35,35 млрд гривен. Только за один месяц долг за коммуналку вырос на 2,2 млрд грн.

По данным Государственной судебной администрации, в гражданских спорах больше всего дел касается именно взыскания долгов за оплату коммунальных услуг. В "гражданском" списке лидируют дела по взысканию задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг (52 тысячи в год).

Кому спишут долги

При этом некоторым украинцам пообещали списать долги за жилищно-коммунальные услуги, возникшие из-за боевых действий. В январе в Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрировали соответствующий законопроект №8367 о внесении изменений в закон "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию". Однако, как свидетельствует информация на парламентском сайте, законопроект "лежит" в Раде на ознакомлении без движения.

В случае его принятия, гражданам могут простить задолженность за жилищно-коммунальные услуги за время, когда на территории, где расположено жилье, продолжались боевые действия.

Ожидается, что долг спишут:

за накопленные суммы за управление многоквартирным зданием;

за неуплату за поставку и распределение "голубого топлива" для нужд бытовых потребителей;

за неуплату за поставку и распределение электричества;

за снабжение тепловой энергии;

за неуплату за поставку горячей воды, централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод;

за услуги по обращению с бытовыми отходами.

Списание задолженности будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. В проекте не приводится финансово-экономическое обоснование.

Тарифный вопрос

Эксперты не исключают, что в Украине могут вырасти тарифы на газ. Одна из причин — сверхсложная финансовая ситуация в НАК "Нафтогаз". По словам главы правления Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, по определенным оценкам, Нафтогаз нуждается в государственном бюджете 200 — 300 миллионов гривен. Поэтому компания может пойти на непопулярные шаги и поднять тарифы для бытовых потребителей.

"Можем ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен. Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов поднятия стоимости газа: первый этап — 11 — 12 гривен, второй — к стоимости 16 гривен", — рассказал Попенко.

Сейчас газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" отпускает по "замороженной" стоимости в 7,96 грн за кубометр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

Также мы писали, что украинцам объяснили, почему в платежках за газ могут быть неактуальные объемы потребления и формируется задолженность. Чтобы этого избежать, нужно знать один немаловажный нюанс.