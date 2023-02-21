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Українському бюджету бракує 10 млрд доларів: де планують позичати

21 лютого 2023 14:47
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Держбюджету не вистачає 10 млрд доларів — планують позичити в МВФ
Розглядають різні варіанти залучення коштів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У 2023 році на покриття дефіциту державного бюджету потрібно близько 10 мільярдів доларів. Уряд розглядає різні варіанти залучення додаткового зовнішнього фінансування.

Про це повідомив пресцентр Міністерства фінансів.

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Де планують взяти кошти

Як зазначають у відомстві, відкриття повноцінної довгострокової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) посприяло б зменшенню дефіциту державного бюджету, підтримці макроекономічної та фінансової стабільності.

У пресслужбі повідомили про проведену зустріч міністра фінансів з директоркою-розпорядницею МВФ Крістіною Георгієвою. Сторони обговорили результати місії Фонду з перегляду Моніторингової програми.

За словами голови Мінфіну Сергія Марченка, Україна розраховує на відкриття повноцінної довгострокової програми.

"У цьому контексті ми розраховуємо, що почнеться обговорення повноцінної програми за підтримки МВФ. Це сприятиме забезпеченню пріоритетних, зокрема, гуманітарних та соціальних видатків бюджету у 2023 році", — зауважив посадовець.

Що ще треба знати

Нагадаємо, 20 лютого столицю України відвідала з візитом директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

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