Кредит от МВФ в 16 млрд долларов — решение будет известно до конца марта

Речь идет о возможности выделения многолетнего кредита.

Страны "Группы семи" (G7) намерены до конца марта вынести вердикт относительно рекордной поддержки Украины средствами Международного валютного фонда (МВФ). Речь идет о возможности выделения многолетнего кредита в 16 млрд долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Страны G7 активизируют взаимодействие с МВФ

Как пишет агентство, одобрение программы помощи странами G7 является одним из условий МВФ для завершения соглашения.

По информации источников, ожидается, что до конца текущей недели правительства стран "Группы семи" — Соединенных Штатов, Британии, Канады, Германии, Франции, Италии и Японии — обяжут своих членов правительства активизировать взаимодействие с Фондом и Украиной для реализации программы финпомощи.

Еще одним условием программы поддержки является обеспечение стабильности долга Украины со стороны основных доноров и кредиторов.

Планы правительства Украины

Украинское правительство рассчитывает заключить новое соглашение в марте, чтобы получить 5 млрд долларов в 2023 году.

Там ожидают, что пакет помощи на сумму до 16 млрд долларов, позволит покрыть потребности страны, пострадавшей от войны, станет катализатором для дальнейшего международного финансирования.

Как заявили в Министерстве финансов, в 2023 году на покрытие дефицита государственного бюджета нужно около 10 миллиардов долларов. Правительство рассматривает разные варианты привлечения дополнительного внешнего финансирования и возлагает большие надежды именно на МВФ.

Больше о сотрудничестве с МВФ

Напомним, 20 февраля столицу Украины посетила с визитом директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она заявила, что Украина достойна финансовой поддержки.

Так, украинское правительство обязалось принять меры по увеличению налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центробанком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях. В то же время, МВФ прогнозирует, что экономическое восстановление может быть медленным: ожидается, что экономика Украины вырастет на 0,3% после падения на 30,3% в 2022 году.

Ранее в МВФ назвали три ключевых фактора, которые могут угрожать глобальной экономике. Один из них — полномасштабная война россии против Украины.