Ремонти в енергосистемі — скільки ліній електропередач відновили роботу

Працівник сфери енергетики. Фото: sies.gov.ua

В Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

Про хід виконання ремонтних робіт розповіли у Державній інспекції енергетичного нагляду України.

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Результати підготовки до зими

За даними Держенергонагляду, який посилається на дані операторів систем розподілу (ОСР), протягом січня-червня 2023 року енергетики відновили близько 11 тисяч кілометрів повітряних електроліній 0,4-20 кВ та приблизно 3,5 тисячі кілометрів — 35-150 кВ.

Відремонтували низку підстанцій, трансформаторів та електрообладнання. Окрім того, розчистили близько 21,3 тисячі кілометрів трас повітряних електроліній усіх видів напруги.

У відомстві зазначають, що виконання планових ремонтних робіт до початку зимового періоду підвищить надійність та безпеку електропостачання, скоротить кількість технологічних проблем в електромережах.

Скільки коштуватиме електрика взимку

Раніше у Міністерстві енергетики розповіли, чи не зросте електроенергія під час опалювального сезону. У відомстві зауважили, що в країні з червня 2023 року підвищили тарифи на електрику, у планах чергового підвищення найближчої зими немає. Чинний тариф діятиме щонайменше до березня 2024 року.

Відтак, українцям потрібно буде платити єдиний тариф на електроенергію — 2,64 гривні за кожен кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.

Більше про електроенергію

Нагадаємо, експерт з енергетики Юрій Корольчук ексклюзивно для Новини.LIVE розповів своє бачення зими, яка чекає на українців. Він вважає, що краще ніж минулого року точно не буде, але порівнювати важко через погодні умови.

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