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Ремонты в энергосистеме: сколько линий электропередач возобновили работу

24 июля 2023 13:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ремонты в энергосистеме – сколько линий электропередач возобновили работу
Работник сферы энергетики. Фото: sies.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонтах подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.

О ходе выполнения ремонтных работ рассказали в Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины.

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Результаты подготовки к зиме

По данным Госэнергонадзора, ссылающегося на данные операторов систем распределения (ОСР), за январь-июнь 2023 года энергетики восстановили около 11 тысяч километров воздушных электролиний 0,4-20 кВ и примерно 3,5 тысячи километров — 35-150 кВ.

Отремонтировали ряд подстанций, трансформаторов и электрооборудования. Кроме того, расчистили около 21,3 тысячи километров трасс воздушных электролиний всех видов напряжения.

В ведомстве отмечают, что выполнение плановых ремонтных работ к началу зимнего периода повысит надежность и безопасность электроснабжения, сократит количество технологических проблем в электросетях.

Сколько будет стоить электричество зимой

Ранее в Министерстве энергетики рассказали, не вырастет ли электроэнергия во время отопительного сезона. В ведомстве отметили, что в стране с июня 2023 года повысили тарифы на электричество, в планах очередного повышения ближайшей зимой нет. Тариф будет действовать не менее чем до марта 2024 года.

Следовательно, украинцам нужно будет платить единый тариф на электроэнергию — 2,64 гривны за каждый киловатт-час независимо от объема потребления.

Больше об электроэнергии

Напомним, эксперт по энергетике Юрий Корольчук эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал свое видение зимы, которая ждет украинцев. Он считает, что лучше, чем в прошлом году точно не будет, но сравнивать трудно из-за погодных условий.

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