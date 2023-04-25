Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ресторани McDonald’s запрацювали у Дніпрі: адреси arrow

Ресторани McDonald’s запрацювали у Дніпрі: адреси

25 квітня 2023 13:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
МакДональдз запрацював у Дніпрі — адреси відкритих ресторанів
Заклад McDonald’s в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З вівторка, 25 квітня, американська мережа закладів швидкого харчування McDonald’s поновила роботу в Дніпрі. Спочатку функціонуватимуть п'ять ресторанів.

Про це поінформувала пресслужба компанії.

Читайте також:

Деталі роботи McDonald’s у Дніпрі

Як зазначають у компанії, дніпровські ресторани не працювали з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дніпряни давно просили поновити роботи закладів, однак з відкриттям не поспішали через безпекову ситуацію.

"Із відкриттям закладів компанія продовжує розширювати географію роботи", — зазначається у повідомленні.

Так, перші заклади відкриваються за такими адресами:

  • пл. Старомостова, 5 (поруч із залізничним вокзалом);
  • пр. Гагаріна, 128;
  • пр. Героїв, 2в;
  • вул.Кондратюка, 2в;
  • пр. Слобожанський, 1а.

На початку травня відкриються ще два ресторани за адресами:

  • вул. Глінки, 2:
  • вул. Нижньодніпровська, 17.

20 вересня 2022 року McDonald' розпочав поетапне відкриття ресторанів в країні після призупинення роботи на початку війни. У південних та східних регіонах почав відновлювати роботу з 28 березня, стартуючи з Одеси. Зараз в країні налічується вже 83 відкритих ресторанів McDonald’s. До війни у мережі функціонували 109 ресторанів у 24 містах країни.

Більше про McDonald’s

Раніше ми писали, що у Дніпрі продавали фірмову їжу з шаленими націнками. Вартість одного бургера "БігМак" становила 170 гривень, коли в ресторанах Macdonald's такий самий бургер коштує 98 гривень. Ціни були завищені вдвічі.

Нагадаємо, з 29 березня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запустила доставку своїх страв через Bolt Food. У тестовому режимі послуга поки що доступна у Києві та Львові.

Нещодавно у McDonald's анонсували масове скорочення штату в 2023 році. Гендиректор вважає, що це рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB