МакДональдз запрацював у Дніпрі — адреси відкритих ресторанів

Ресторани McDonald’s запрацювали у Дніпрі: адреси
З вівторка, 25 квітня, американська мережа закладів швидкого харчування McDonald’s поновила роботу в Дніпрі. Спочатку функціонуватимуть п'ять ресторанів.
Про це поінформувала пресслужба компанії.
Деталі роботи McDonald’s у Дніпрі
Як зазначають у компанії, дніпровські ресторани не працювали з самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дніпряни давно просили поновити роботи закладів, однак з відкриттям не поспішали через безпекову ситуацію.
"Із відкриттям закладів компанія продовжує розширювати географію роботи", — зазначається у повідомленні.
Так, перші заклади відкриваються за такими адресами:
- пл. Старомостова, 5 (поруч із залізничним вокзалом);
- пр. Гагаріна, 128;
- пр. Героїв, 2в;
- вул.Кондратюка, 2в;
- пр. Слобожанський, 1а.
На початку травня відкриються ще два ресторани за адресами:
- вул. Глінки, 2:
- вул. Нижньодніпровська, 17.
20 вересня 2022 року McDonald' розпочав поетапне відкриття ресторанів в країні після призупинення роботи на початку війни. У південних та східних регіонах почав відновлювати роботу з 28 березня, стартуючи з Одеси. Зараз в країні налічується вже 83 відкритих ресторанів McDonald’s. До війни у мережі функціонували 109 ресторанів у 24 містах країни.
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Раніше ми писали, що у Дніпрі продавали фірмову їжу з шаленими націнками. Вартість одного бургера "БігМак" становила 170 гривень, коли в ресторанах Macdonald's такий самий бургер коштує 98 гривень. Ціни були завищені вдвічі.
Нагадаємо, з 29 березня американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s запустила доставку своїх страв через Bolt Food. У тестовому режимі послуга поки що доступна у Києві та Львові.
Нещодавно у McDonald's анонсували масове скорочення штату в 2023 році. Гендиректор вважає, що це рішення допоможе скоротити загальносвітові витрати та звільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.