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Рестораны McDonald's заработали в Днепре: адреса

25 апреля 2023 13:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
МакДональдз заработал в Днепре — адреса открытых ресторанов
Заведение McDonald's в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Со вторника, 25 апреля, американская сеть заведений быстрого питания McDonald's возобновила работу в Днепре. Сначала будут функционировать пять ресторанов.

Об этом проинформировала пресс-служба компании.

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Детали работы McDonald's в Днепре

Как отмечают в компании, днепровские рестораны не работали с самого начала полномасштабного российского вторжения. Днепряне давно просили возобновить работы заведений, однако с открытием не спешили из-за ситуации с безопасностью.

"С открытием заведений компания продолжает расширять географию работы", — отмечается в сообщении.

Так, первые заведения открываются по следующим адресам:

  • пл. Старомостова, 5 (рядом с железнодорожным вокзалом);
  • пр. Гагарина, 128;
  • пр. Героев, 2в;
  • Кондратюка, 2в;
  • пр. Слобожанский, 1а.

В начале мая откроются еще два ресторана по адресу:

  • ул. Глинки, 2:
  • ул. Нижнеднепровская, 17

20 сентября 2022 года McDonald's начал поэтапное открытие ресторанов в стране после приостановки работы в начале войны. В южных и восточных регионах начал возобновлять работу с 28 марта, стартуя с Одессы. Сейчас в стране насчитывается уже 83 открытых ресторанов McDonald's. До войны в сети работали 109 ресторанов в 24 городах страны.

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Ранее мы писали, что в Днепре продавали фирменную еду с бешеными наценками. Стоимость одного бургера "БигМак" составляла 170 гривен, когда в ресторанах Macdonald's такой же бургер стоит 98 гривен. Цены были завышены вдвое.

Напомним, с 29 марта американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запустила доставку своих блюд через Bolt Food. В тестовом режиме услуга пока доступна в Киеве и Львове.

Недавно в McDonald's анонсировали массовое сокращение штата в 2023 году. Гендиректор считает, что это решение поможет сократить общемировые расходы и освободить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.

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