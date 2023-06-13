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Результати перерахунку пенсій у червні: які суми отримали українці

13 червня 2023 08:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — які суми отримали українці після підвищення у червні
Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив результати перерахунку пенсій у червні 2023 року. Йдеться про виплати громадянам літнього віку, які продовжують працювати.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Підвищення пенсійних виплат у червні

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, цього місяця здійснили перерахунок для 654,9 тисячі осіб, з яких 401 тисяча пенсіонерів отримала більше.  

У середньому виплати у пенсіонерів, які працюють, зросли на 221,7 гривні.
 
Зокрема, перерахунок через врахування трудового стажу після призначення пенсії чи попереднього перерахунку торкнувся 537,5 тисячі громадян. З цієї кількості виплати збільшили 327,2 тисячі пенсіонерів, сума підвищення у середньому становила 179,4 гривні.
 
Примітно, що більше середнє підвищення отримали ті літні люди, яким перерахунок робили з врахуванням не тільки страхового стажу, а також заробітної плати. У цьому випадку із 117,4 тисячі пенсіонерів у 73,8 тисячі виплати зросли у середньому на 409,2 гривні.

Як розповіли раніше у Міністерстві соціальної політики, червневий перерахунок стосувався не всіх працюючих пенсіонерів, а лише тих, хто після призначення пенсії чи попереднього перерахунку відпрацював 24 місяці.

Перерахунок виплат працюючим пенсіонерам здійснили заднім числом, оскільки у систему необхідні відомості надходять із запізненням. Їхні виплати зросли ще у квітні, та лише в червні отримали суму за три місяці: квітень, травень та червень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тисячі гривень. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

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