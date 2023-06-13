Пенсии в Украине — какие суммы получили украинцы после повышения в июне

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал результаты перерасчета пенсий в июне 2023 года. Речь идет о выплатах гражданам пожилого возраста, которые продолжают работать.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Повышение пенсионных выплат в июне

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, в этом месяце осуществили перерасчет для 654,9 тысячи человек, из которых 401 тысяча пенсионеров получила больше.

В среднем выплаты у работающих пенсионеров выросли на 221,7 гривны.



В частности, пересчет из-за учета трудового стажа после назначения пенсии или предварительного перерасчета затронул 537,5 тысячи граждан. Из этого количества выплаты увеличили 327,2 тысячи пенсионеров, сумма повышения в среднем составила 179,4 гривны.



Примечательно, что большее среднее повышение получили пожилые люди, которым перерасчет производили с учетом не только страхового стажа, а также заработной платы. В этом случае из 117,4 тысячи пенсионеров у 73,8 тысячи выплаты выросли в среднем на 409,2 гривны.

Как сообщали ранее в Министерстве социальной политики, июньский перерасчет касался не всех работающих пенсионеров, а только тех, кто после назначения пенсии или предварительного пересчета отработал 24 месяца.

Перерасчет выплат работающим пенсионерам произвели задним числом, поскольку в систему необходимые сведения поступают с опозданием. Их выплаты выросли еще в апреле, но только в июне получили сумму за три месяца: апрель, май и июнь.

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Напомним, украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Также мы писали, что в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тысячи гривен. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.