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РФ знову погрожує зупинити "зернову угоду" та висуває умови

20 березня 2023 15:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації щодо продовження зернової угоди. Тепер він триватиме 60 днів, тобто до 18 травня.

Про це повідомило МЗС рф, пишуть російські ЗМІ.

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Деталі

"Цю позицію було офіційно доведено до турецької та української сторін, а також ООН. Формальних заперечень не було. Таким чином, домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців", — йдеться у повідомленні.

У МЗС рф зазначили, що без просування виконання російської частини угоди участь рф в ній буде призупинено.

Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй (ООН) оголосили рішення, що стосується продовження експорту українського зерна. Йдеться про так звану "зернову угоду", термін дії якої сплив 18 березня 2023 року.

Також ми писали, що представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.

Додамо, раніше віцепрем’єр-міністр відновлення повідомляв, що дію "зернової ініціативи" продовжать на чотири місяці.

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