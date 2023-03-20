РФ знову погрожує зупинити "зернову угоду" та висуває умови
У москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації щодо продовження зернової угоди. Тепер він триватиме 60 днів, тобто до 18 травня.
Про це повідомило МЗС рф, пишуть російські ЗМІ.
-
Данілов назвав умову успішної реалізації "мирного плану" Китаю
-
Олег Скрипка відіграв чотири концерти під Бахмутом: враження фронтмена "Воплі Відоплясова"
-
Дружина Усика розповіла, що окупанти зробили з їхнім будинком
-
Найщасливіші країни світу на 2023 рік: перелік
-
Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна
-
Зірки серіалу "Усі жінки відьми" об'єдналися на світському заході: хто з акторок не прийшов
-
На Миколаївщині в полі підірвався трактор
-
Передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси
-
Шкарлет звернувся до українців після відставки з посади міністра освіти України
-
Через агресію росії рівень гуманітарних потреб у світі сягнув максимуму, — Боррель
Деталі
"Цю позицію було офіційно доведено до турецької та української сторін, а також ООН. Формальних заперечень не було. Таким чином, домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців", — йдеться у повідомленні.
У МЗС рф зазначили, що без просування виконання російської частини угоди участь рф в ній буде призупинено.
Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй (ООН) оголосили рішення, що стосується продовження експорту українського зерна. Йдеться про так звану "зернову угоду", термін дії якої сплив 18 березня 2023 року.
Також ми писали, що представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.
Додамо, раніше віцепрем’єр-міністр відновлення повідомляв, що дію "зернової ініціативи" продовжать на чотири місяці.