РФ снова угрожает остановить "зерновое соглашение" и выдвигает условия

Договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев

В москве приняли решение сократить период очередной пролонгации по продлению зерновой сделки. Теперь он будет длиться 60 дней, то есть до 18 мая.

Об этом сообщил МИД рф, пишут российские СМИ.

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"Эта позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон, а также ООН. Формальных возражений не было. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев", — говорится в сообщении.

В МИД рф отметили, что без продвижения выполнения российской части соглашения участие рф в нем будет приостановлено.

Напомним, в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение, касающееся продолжения экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Также мы писали, что представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, россия согласилась только на этот срок.

Добавим, ранее вице-премьер-министр восстановления сообщал, что действие "зерновой инициативы" продлят на четыре месяца.