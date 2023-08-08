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Ринок нерухомості: експерти розповіли, чи вигідно купувати житло

8 серпня 2023 10:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — експерти розповіли, чи вигідно купувати житло
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні не спостерігається передумов для суттєвого зростання вартості нерухомості на первинному ринку. Очікується, що коливання цін за один квадратний метр не перевищать 1%.

Про це йдеться у прогнозі співзасновника та керуючого партнера компанії INSPI Development Володимира Семенцова.

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Що буде з цінами та попитом восени

За словами експерта, зниження регулятором облікової ставки до 22%, а також поліпшення інфляційних прогнозів посприяють стабілізації цін на українському ринку нерухомості.

Наразі компанії, котрі поновили будівництво об’єктів, пропонують покупцям істотні знижки (у 2,5% — 10%). При цьому йдеться про "рекламні" пропозиції, тоді як для реальних покупців знижки можуть сягнути 18%, додає фахівець.

На вартість нерухомості впливатимуть надалі:

  • курс валют в країні;
  • попит з боку населення.

Як правило, виробники будматеріалів та девелопери прив’язують свої ціни до курсу американської валюти. Однак, експерт припускає, що до кінця року підстави для зростання цін через курсові коливання долара практично відсутні. До всього — з початку року готівковий курс скоротився на 7,5 — 8%. При цьому восени Нацбанк готується активізувати кроки з валютної лібералізації.

Водночас попит на первинному ринку нерухомості становить лише 20 — 35% від обсягів лютого минулого року і ситуація навряд чи зміниться. Нині українці зацікавлені більше у готовому житлі у відносно безпечних містах.

У подальші роки активізація процесів на ринку нерухомості практично повністю залежатиме від результатів бойових дій на фронті. Саме перемога стане точкою відліку для майбутнього розвитку ринку нерухомості, наголосив експерт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на ринку нерухомості Києва продовжують зростати ціни на оренду. У серпні вартість підскочила в усіх без винятку сегментах.

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