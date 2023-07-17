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В Україні дозволили змінювати функціональне призначення деяких квартир: деталі

17 липня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість в Україні — ОСББ дозволили змінювати функціональне призначення квартир
Знищене житло в Україні. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні дозволили змінювати функціональне призначення осель на прифронтових територіях. Це передбачає ухвалений законопроєкт №7029.

Про це повідомляється на парламентському сайті.

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Що передбачає законопроєкт

Проєкт закону вносить зміни до деяких законів у частині спрощення управління багатоквартирними будинками, яким змінюється механізм створення ОСББ та дозволяється брати участь в установчих зборах зі створення об’єднання власникам квартир дистанційно.

Правлінню ОСББ на період воєнного стану та упродовж одного року після завершення надано право здійснювати ремонти будинків на територіях, де відбувалися чи відбуваються бойові дії, за гранти. Також ОСББ має право змінювати функціональне призначення житла без рішення загальних зборів.

Зокрема, законодавство доповнено такими словами: "за технічної можливості може бути організовано участь в установчих зборах окремих співвласників (за їх бажанням) дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій(телефонів, планшетів, ПК) у режимі відеоконференції".

При цьому голосування співвласників здійснюватиметься шляхом письмового опитування, а рішення про створення ОСББ буде вважатися ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

Щодо розширення прав ОСББ, то йдеться про додаткові повноваження:

  • в ухваленні рішень щодо реконструкції та ремонту будинків:
  • у зміні функціонального призначення квартир;
  • в укладанні угод, необхідних для реконструкції та ремонту за іноземні грантові кошти.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, у Києві на ринку нерухомості список найдорожчих пропозицій очолює розкішна п'ятикімнатна квартира. Її оцінюють майже у шість мільйонів доларів.

Також ми писали, що у Департаменті фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) повідомили, що ситуація на українському ринку нерухомості продовжує залишатися складною у зв'язку з війною. Попри це продавці продовжують тримати завищені ціни на житло.

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