Недвижимость в Украине — эксперты рассказали, выгодно ли покупать жилье

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

В Украине не наблюдается предпосылок для существенного роста стоимости недвижимости на первичном рынке. Ожидается, что колебания цен на один квадратный метр не превысят 1%.

Об этом говорится в прогнозе соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development Владимира Семенцова.

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По словам эксперта, снижение регулятором учетной ставки до 22%, а также улучшение инфляционных прогнозов поспособствуют стабилизации цен на украинском рынке недвижимости.

В настоящее время компании, возобновившие строительство объектов, предлагают покупателям существенные скидки (в 2,5% — 10%). При этом речь идет о "рекламных" предложениях, тогда как для реальных покупателей скидки могут достичь 18%, добавляет специалист.

На стоимость недвижимости будут влиять в дальнейшем:

курс валют в стране;

спрос со стороны населения.

Как правило, производители стройматериалов и девелоперы привязывают свои цены к курсу американской валюты. Однако эксперт предполагает, что до конца года основания для роста цен из-за курсовых колебаний доллара практически отсутствуют. Ко всему с начала года наличный курс сократился на 7,5 — 8%. При этом осенью Нацбанк готовится активизировать шаги по валютной либерализации.

В то же время, спрос на первичном рынке недвижимости составляет лишь 20 — 35% от объемов февраля прошлого года и ситуация вряд ли изменится. Сейчас украинцы больше заинтересованы в готовом жилье в относительно безопасных городах.

В последующие годы активизация процессов на рынке недвижимости будет практически полностью зависеть от результатов боевых действий на фронте. Именно победа станет точкой отсчета для будущего развития рынка недвижимости, подчеркнул эксперт.

Что еще стоит знать

Напомним, на рынке недвижимости Киева продолжают расти цены на аренду. В августе стоимость подскочила во всех сегментах.

Также мы писали, что в Украине разрешили изменять функциональное назначение жилья на прифронтовых территориях. Это предусматривает принятый законопроект №7029.