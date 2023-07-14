Оренда житла — в Україні активно зростають ціни на квартири

Ключ у руках. Фото: google.com

В Україні на ринку нерухомості подорожчала оренда житла. Лідирують за темпами зростання цін два регіони.

Про це свідчить інформація Державної служби статистки України.

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Як змінилась вартість оренди

За даними Держстату, у середньому вартість оренди з початку року додала 9,3%. Відтак, темпи подорожчання майже вдвічі перевищили показник інфляції. Так, рівень інфляції за вказаний період становив 4,6%. Водночас, за даними Національного банку (НБУ), показник інфляції у річному вимірі уповільнився з 15,3% до 12,8% у червні.

У середньому щомісячна плата за оренду однокімнатної квартири у червні поточного року становила 6,23 тис. гривень. Для порівняння — 2021 року була 4,29 тис. гривень.

Держстат наводить список регіонів, де винайм житла з початку 2023 року подорожчав найбільше:

Закарпаття — 47,8%, до 12,86 тис. гривень;

Львівщина — на 9,3%, до 12 тис. гривень;

Київ — на 2,0%, до 7,79 тис. гривень.

Найнижчу вартість оренди фахівці фіксують у таких областях:

Запорізька — 3,06 тис. гривень;

Херсонська — 2,96 тис. гривень;

Сумська — 2,76 тис. гривень.

Минулого року винайм однокімнатної квартири коштував 5,69 тис. гривень. Тоді лідирувала Львівська область, а оренда зросла в регіоні у 2,1 раза, до 10,97 тис. гривень. Рівень інфляції упродовж 2022-го становив 26,6%.

Джерело: Держстат

Згідно з даними експертів з нерухомості, у липні середня вартість виставлених на ринок однокімнатних квартир становить:

10,8% — 10 тис. грн;

6,2% — 6,4 тис. грн;

3,6% — 5,2 тис. грн;

1,5% — 13,6 тис. грн;

1% — 19,2 тис. грн.

Джерело: єКвартира

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Нагадаємо, у Департаменті фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) повідомили, що ситуація на українському ринку нерухомості продовжує залишатися складною у зв'язку з війною. Попри це, продавці продовжують тримати завищені ціни на житло.

Також ми писали, що у Києві на ринку нерухомості список найдорожчих пропозицій очолює розкішна п'ятикімнатна квартира. Її оцінюють майже у шість мільйонів доларів.