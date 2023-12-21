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Ринок нерухомості — що буде з попитом та цінами у 2024 році

21 грудня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість у 2024 році — як зміняться попит та ціни
Ключі від квартири. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2023 році на первинному ринку нерухомості продажі у новобудовах відновилися на 25-40% проти лютого 2022 року. Експерти розповіли, що буде з попитом та цінами у 2024 році.

Про це повідомляє видання The Page.

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Ситуація на ринку нерухомості у 2023-му

Експерти під час Українського будівельного конгресу розповіли, що наприкінці поточного року у Києві та області продається нових квартир більше, ніж минулого року, тобто до 35-40% від довоєнного показника.

Раніше переважна частка житла у новобудовах продавалась на стадії котловану, а зараз така схема вважається дуже ризиковою, тому здебільшого продають готове житло.

Якщо до повномасштабної війни 45% продажів припадали на об’єкти з терміном введення в експлуатацію до двох років завдяки нижчій для інвесторів ціні, то зараз частка становить 11-15%.

Попит мають однокімнатні квартири, на які припадають понад 50% усіх продажів. Проте серед проданого житла значно зросла частка двокімнатних та трикімнатних. Раніше частка становила 15%, а зараз — 30%.

Також 2023 року зріс попит на покупку паркомісць, комор та підвальних приміщень, які люди можуть розглядати як особисте сховище.

При цьому державна іпотечна програма "єОселя" упродовж 2023-го тільки точково вплинула на ринок нерухомості. Продажі пожвавішали тільки у житлових комплексах з повністю готовими квартирами.

Що буде з попитом та цінами у 2024-му

Фахівці вважають, що попит на квартири у новобудовах у 2024 році не перевищуватиме 25-30% від показника лютого минулого року. Квадратний метр може подорожчати лише точково, здебільшого на тих об’єктах, де високий ступінь готовності.

У середньому ціни можуть зростати у межах 3-5%, що у 2-2,5 раза менше за прогнозовані темпи інфляції. У 2024-му інфляція в країні становитиме 9,7%.

На думку експертів, наступного року не варто розраховувати на стрімкий розвиток будівництва та значне зростання попиту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатрні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.

Раніше ми писали, що в Києві за останні шість місяців 2023 року суттєво зросла оренда житла. У середньому ціни квартири підскочили майже на 50%.

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