Недвижимость в 2024 году — как изменятся спрос и цены

Ключи от квартиры. Фото: Unplush

В 2023 году на первичном рынке недвижимости продажи в новостройках возобновились на 25-40% против февраля 2022 года. Эксперты рассказали, что будет со спросом и ценами в 2024 году.

Об этом сообщает издание The Page.

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Ситуация на рынке недвижимости в 2023 году

Эксперты во время Украинского строительного конгресса рассказали, что в конце текущего года в Киеве и области продается новых квартир больше, чем в прошлом году, то есть до 35-40% от довоенного показателя.

Раньше большая часть жилья в новостройках продавалась на стадии котлована, а сейчас такая схема считается очень рисковой, поэтому в основном продают готовое жилье.

Если до полномасштабной войны 45% продаж приходились на объекты со сроком ввода в эксплуатацию до двух лет благодаря более низкой для инвесторов цене, то сейчас доля составляет 11-15%.

Спросом пользуются однокомнатные квартиры, на которые приходится более 50% всех продаж. Однако среди проданного жилья значительно выросла доля двухкомнатных и трехкомнатных. Раньше доля составляла 15%, а сейчас — 30%.

Также в 2023 году вырос спрос на покупку паркомест, амбаров и подвальных помещений, которые люди могут рассматривать как личное убежище.

При этом государственная ипотечная программа "еОселя" на протяжении 2023-го только точечно повлияла на рынок недвижимости. Продажи оживились только в жилых комплексах с полностью готовыми квартирами.

Что будет со спросом и ценами в 2024-м

Специалисты считают, что спрос на квартиры в новостройках в 2024 году не будет превышать 25-30% показателя февраля прошлого года. Квадратный метр может подорожать лишь точечно, в основном на тех объектах, где высока степень готовности.

В среднем цены могут расти в пределах 3-5%, что в 2-2,5 раза меньше прогнозируемых темпов инфляции. В 2024 году инфляция в стране составит 9,7%.

По мнению экспертов, на следующий год не стоит рассчитывать на стремительное развитие строительства и значительный рост спроса.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатные квартиры. Это вышло фактически по всей местности страны.

Ранее мы писали, что в Киеве за последние шесть месяцев 2023 года существенно возросла аренда жилья. В среднем цены квартиры подскочили почти на 50%.