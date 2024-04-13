ТОП-5 найдорожчих міст України за цінами на новобудови — що змінилося у 2024 році

Новобудови Києва. Фото: Фото: Новини.LIVE, Олександр Гончаров

Директорка розвитку портала з нерухомості ЛУН Олена Унаньян розповіла про найдорожчі міста України за цінами на новобудови. За її словами, Харків вже не входить до ТОП-5 лідерів-міст за цінами на житло, як це було до повномасштабного вторгнення. Проте Одеса та Дніпро поки що утримують позиції лідерів.

Про це експертка повідомила на Recovery Construction Forum Ukraine, пише delo.ua.

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Де найдорожчі ціни на новобудови

За словами Унаньян, Києву поки що не вдалося повернути перше місце за цінами на житло на первинному ринку, адже лідерство продовжує утримувати Львів. Протягом півроку, коли Львів випередив Київ за вартістю квадратного метра, дистанція між цими містами збільшилася на 10%.

"Вже півроку, як Львів вирвався на перше місце за ціною квадратного метра. Сьогодні ціна у Львові — 53 700 грн за метр, у Києві — 49 100 грн. Ще півроку тому Львів випереджав Київ буквально на 100 грн за метр. Але за цей час Львів вирвався вперед", — наголосила представниця ЛУН.

П'ятірка лідерів за ціною за квадратний метр у новобудові виглядає наступним чином:

Львів — 53 700 грн за кв. метр; Київ — 49 100 грн за кв. метр; Ужгород — 43 100 грн за кв. метр; Дніпро — 42 700 грн за кв. метр; Одеса — 37 800 грн за кв. метр.

"За останній рік ціна не змінювалася настільки турбулентно, як ми бачили у 2022 році. За останній рік у Львові ціна зросла на 17% у гривні. Водночас у Києві ми бачимо плато – ціна майже не змінювалася", — додала експертка з нерухомості.

У повідомленні також сказано, що за 2023 рік у західних регіонах ціни на новобудови зросли на 10% у доларах. Найбільше зростання показали ціни в Івано-Франківську — 18% у доларах. Найбільший спад вартості житла стався у Запоріжжі — мінус 22%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку весни 2024 року на українському ринку оренди сталися цінові зміни. Винаймати житло стало дорожче в низці регіонів.

Ми також писали, що в Україні зростають середні ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. У березні 2024 року зафіксоване підвищення вартості майже в усіх регіонах.