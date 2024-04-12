Оренда квартир в Україні — які ціни в різних регіонах

Ключі від квартири. Фото: Freepik

На початку весни 2024 року на українському ринку оренди сталися цінові зміни. Винаймати житло стало дорожче в низці регіонів.

Про це свідчить аналітична інформація порталу Dim.Ria.

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Ситуація з пропозицією на ринку оренди

На початку весни кількість пропозицій щодо оренди житла в країні скоротилась. Зокрема, одна з найгірших ситуацій з пропозицією спостерігалась в Одеській області. Там показник впав на 53%.

Йдеться про кількість оголошень, розміщених навесні проти показника у лютому. Водночас, у Полтавській області зменшилось число оголошень на 77%.

Як змінились ціни на оренду навесні

Згідно з цими даними, ситуація з подорожчанням оренда житла в різних містах країни продовжилась.

У середньому ціна оренди однокімнатної квартири у Києві становила 17,85 тис. гривень. В області ціни значно нижчі, тобто 9,02 тис. гривень. Винаймати однокімнатне житло в Києві стало дорожче на 6%.

За місяць найбільше оренда підвищилася в таких регіонах:

у Чернігівській — на 57%;

у Сумській — на 23%;

у Закарпатській — на 21%.

Водночас є області, де ціни на початку весни впали. Таких налічується шість, окрім Луганської та Донецької області. Зокрема, суттєво знизилася середня ціна у Херсонській області. Там у зв'язку з частими російськими обстрілами та близькості до фронту впала вартість оренди на 20%.

Оренда житла у столиці навесні

Як і раніше, найдешевша оренда однокімнатної квартири у Деснянському районі — 9,22 тис. гривні.

Джерело: Dim.Ria

У Святошинському та Дніпровському районі ціна у середньому становить 15,33 тис. гривень і 15,19 тис. гривню відповідно.

Джерело: Dim.Ria

Найвищі середні ціни орендованого житла фіксують у Печерському районі — 23,37 тис. гривень за однокімнатну квартиру.

Джерело: Dim.Ria

У решті районів у середньому ціна коливається в межах 15 — 18 тис. гривень.

Джерело: Dim.Ria

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зростають середні ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. У березні 2024 року зафіксоване підвищення вартості майже в усіх регіонах.

Також ми писали, що в Україні за державною іпотечною програмою "єОселя" тисячі українців взяли кредитів на придбання житла. Найчастіше купують квартири на вторинному ринку.