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Рынок новостроек — ТОП-5 самых дорогих городов Украины по ценам на жилье

13 апреля 2024 12:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
ТОП-5 самых дорогих городов Украины по ценам на новостройки — что изменилось в 2024 году
Новостройки Киева. Фото: Фото: Новини.LIVE, Александр Гончаров
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Директор развития портала по недвижимости ЛУН Елена Унаньян рассказала о самых дорогих городах Украины по ценам на новостройки. По ее словам, Харьков уже не входит в ТОП-5 лидеров-городов по ценам на жилье, как это было до полномасштабного вторжения. Однако Одесса и Днепр пока удерживают позиции лидеров.

Об этом эксперт сообщила на Recovery Construction Forum Ukraine, пишет delo.ua.

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Где самые дорогие цены на новостройки

По словам Унаньян, Киеву пока не удалось вернуть первое место по ценам на жилье на первичном рынке, ведь лидерство продолжает удерживать Львов. За полгода, когда Львов опередил Киев по стоимости квадратного метра, дистанция между этими городами увеличилась на 10%.

"Уже полгода, как Львов вырвался на первое место по цене квадратного метра. Сегодня цена во Львове — 53 700 грн за метр, в Киеве — 49 100 грн. Еще полгода назад Львов опережал Киев буквально на 100 грн за метр. Но за это время Львов вырвался вперед", — подчеркнула представитель ЛУН.

Пятерка лидеров по цене за квадратный метр в новостройке выглядит следующим образом:

  1. Львов — 53 700 грн за кв. метр;
  2. Киев — 49 100 грн за кв. метр;
  3. Ужгород — 43 100 грн за кв. метр;
  4. Днепр — 42 700 грн за кв. метр;
  5. Одесса — 37 800 грн за кв. метр.

"За последний год цена не менялась настолько турбулентно, как мы видели в 2022 году. За последний год во Львове цена выросла на 17% в гривне. В то же время в Киеве мы видим плато — цена почти не менялась", — добавила эксперт по недвижимости.

В сообщении также говорится, что за 2023 год в западных регионах цены на новостройки выросли на 10% в долларах. Наибольший рост показали цены в Ивано-Франковске — 18% в долларах. Наибольший спад стоимости жилья произошел в Запорожье — минус 22%.

Что еще нужно знать

Напомним, в начале весны 2024 года на украинском рынке аренды произошли ценовые изменения. Снимать жилье стало дороже в ряде регионов.

Мы также писали, что в Украине растут средние цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. В марте 2024 года зафиксировано повышение стоимости почти во всех регионах.

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