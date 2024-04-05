Інфляція в Україні побила рекорд — нові показники НБУ

Продуктовий відділ магазину. Фото: Novus

В Україні інфляція перебуває на рекордно низькому рівні за період воєнного стану. У березні 2024 року виявилася нижчою за прогнозований показник.

Такі показники наведені у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (квітень 2024).

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Які зараз темпи інфляції

За оцінками регулятора, у перший місяць весни інфляція продовжила сповільнювалася. Відповідно до оприлюдненого графіка, рівень річної інфляції впав до близько 3,5%. За даними Державної служби статистики, нижчою інфляція була тільки у жовтні 2020 року — 2,6%.

У Нацбанку пояснили, що причиною зниження інфляції став вторинний ефект від гарного врожаю сільськогосподарських культур, зібраних попереднього року.

Так, на початку весни аграрії, побоюючись, що з приходом тепла залишки врожаю зіпсуються на складах, у значному обсязі вивели продукцію на внутрішній ринок. У зв'язку з цим, зокрема, овочі почали знижуватися в ціні, що загалом сповільнило інфляцію.

Джерело: НБУ

Також багато фермерів через протести поляків на кордоні переорієнтувалися на внутрішній ринок. Через це конкуренція зросла, а ціни та інфляція навпаки знизились.

Джерело: НБУ

Окрім того, подешевшали інші послуги та товари, зокрема, взуття, одяг. У сфері послуг це було обумовлено зменшенням витрат на сировину та електричну енергію. Через конкуренцію в тіньовому сегменті економіки, спиртне та тютюнові вироби дорожчали повільніше, ніж прогнозувалося.

Також НБУ зауважив, що через проблеми з хуситами у Червоному морі у світі дорожчає нафта, що відбилося на вартості пального в Україні. Автомобільний газ подорожчав через труднощі з логістикою у зв'язку з протестами на західному кордоні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зростають середні ціни на квартири як на первинному, так і на вторинному ринку. У березні 2024 року зафіксоване підвищення вартості майже в усіх регіонах.

Також ми писали, що в країні перед Великоднем підскочать ціни на продукти, з яких традиційно готують святкові частування. Зокрема, йдеться про яйця та складові випічки.