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Уровень инфляции в Украине побил рекорд — данные НБУ

5 апреля 2024 13:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Инфляция в Украине побила рекорд — новые показатели НБУ
Продуктовый отдел магазина. Фото: Novus
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине инфляция находится на рекордно низком уровне за период военного положения. В марте 2024 года оказалась ниже прогнозируемого показателя.

Такие показатели приведены в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (апрель 2024).

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Какие сейчас темпы инфляции

По оценкам регулятора, в первый месяц весны инфляция продолжила замедляться. Согласно обнародованному графику, уровень годовой инфляции упал до около 3,5%. По данным Государственной службы статистики, более низкой инфляция была только в октябре 2020 года — 2,6%.

В Нацбанке объяснили, что причиной снижения инфляции стал вторичный эффект от хорошего урожая сельскохозяйственных культур, собранных в прошлом году.

Так, в начале весны аграрии, опасаясь, что с приходом тепла остатки урожая испортятся на складах, в значительном объеме вывели продукцию на внутренний рынок. В связи с этим, в частности, овощи начали снижаться в цене, что замедлило инфляцию.

 

цены
Источник: НБУ

Также многие фермеры из-за протестов поляков на границе переориентировались на внутренний рынок. Поэтому конкуренция возросла, а цены и инфляция наоборот снизились.

 

инфляция
Источник: НБУ

Кроме того, подешевели другие услуги и товары, в частности обувь, одежда. В сфере услуг это было обусловлено сокращением расходов на сырье и электрическую энергию. Из-за конкуренции в теневом сегменте экономики спиртное и табачные изделия дорожали медленнее, чем прогнозировалось.

Также НБУ отметил, что из-за проблем с хуситами в Красном море в мире дорожает нефть, что отразилось на стоимости горючего в Украине. Автомобильный газ подорожал из-за трудностей с логистикой в связи с протестами на западной границе.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вырастают средние цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. В марте 2024 года зафиксировано повышение стоимости почти во всех регионах.

Также мы писали, что в стране перед Пасхой подскочат цены на продукты, из которых традиционно готовят праздничные угощения. В частности, речь идет о яйцах и составляющих выпечках.

НБУ
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