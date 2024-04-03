Великдень в Україні — які продукти варто купити до зростання цін

Український супермаркет. Фото: novus.ua

В Україні перед Великоднем підскочать ціни на продукти, з яких традиційно готують святкові частування. Зокрема, йдеться про яйця та складові випічки.

Про те, як можуть змінитися ціни, розповіли експерти.

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Прогнози щодо подорожчання продуктів перед святом

В Україні часто підвищується вартість продуктів перед великими святами, як-от Великдень. Пов'язані такі тенденції зі зростанням попиту, коливанням цін на сировину та виробничими витратами.

Цьогоріч на Великдень 2024, який православні святкуватимуть 5 травня, відчутно зростуть ціни на такі категорії продуктів:

яйця;

м’ясо;

ковбасні вироби.

складові випічки.

Тобто, за словами аналітиків, йдеться про зростання цін лише на кілька категорій продуктів. Очікується, що ціни на яйця залишатимуться стабільними до середини весни, до того як почне зростати пропозиція від домашніх господарств.

Як правило, щорічно ціни підвищуються стандартно на вищевказані товари на 10-15% на передсвятковий період. Одразу після Пасхи повертаються на колишній рівень.

Зокрема, за показниками ННЦ Інститут аграрної економіки, торік перед Великоднем, який випав на 16 квітня, вартість популярних продуктів зросла на 9 — 38% проти початку квітня.

Якими продуктами варто запастися

За словами експертів, деякими продуктами можна запастися заздалегідь, щоб уникнути зайвих переплат перед Великоднем. Як повідомляють фахівці, основні продукти, які рекомендовано купити заздалегідь, це:

яйця;

м’ясо;

ковбасні вироби;

борошно;

цукор;

олія;

сухофрукти.

Такі продукти добре зберігаються, через що можна спокійно придбати раніше та покласти в холодильник.

Які зараз ціни на продукти

М’ясо в українських магазинах на початку квітня 2024 року коштує так:

кілограм свинячої лопатки — у середньому в 162 грн/кг;

сало солоне — 242 грн/кг;

філе курятини — 151,9 грн/кг

куряча тушка — 77 грн/кг;

куряче стегно — 102,5 грн/кг.

Десяток фасованих яєць можна придбати мінімально за 39,90 грн, зокрема в АТБ. Загалом у магазинах середня ціна становить 54,05 грн.

У середньому в супермаркетах салямі варено-копчена "Глобіно" коштує 261 грн/кг, а вартість сиров’яленої ковбаси "Салямі парміджано" — 679 грн/кг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у березні 2024 року на українських ринках та в магазинах активно знижуються ціни на низку продуктів. Йдеться про овочі з "борщового набору", які за пів місяця втратили одразу кілька гривень у вартості.

Також ми писали, що на початку 2024 року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.