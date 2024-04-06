Беженцы за границей — в каких городах Евросоюза лучшие вакансии для украинцев

Украинские беженцы на станции в Германии. Фото: Reuters

В течение более двух лет украинцы вынуждены искать убежище за границей из-за полномасштабного вторжения России. Беженцы активно ищут работу и некоторые страны предоставляют упрощенные условия трудоустройства для украинских граждан.

О том, где лучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины, рассказали на платформе EnableMe Ukraine.

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Где лучшие вакансии для украинцев за границей

По рейтингу городов ЕС с лучшими вакансиями для украинцев лидируют Мюнхен, Гамбург, Братислава, Осло, Стокгольм, Прага и Варшава.

У Румынии много вакансий для беженцев, но средний уровень заработной платы здесь невысок.

В Германии условия трудоустройства упростились. Беженцы имеют право на работу после шести месяцев пребывания в стране. Наиболее популярные вакансии без знания языка — работники складов и производств, водители, строители, уборщики, а также спрос на работников, которые предоставляют уход за пожилыми людьми.

В Нидерландах без знания языка можно устроиться на производство, собирать урожай или работать в теплицах.

В Норвегии условия трудоустройства упрощены для украинцев, уровень заработных плат выше, чем в других странах. Сварщики, строители, работники производств, водители средне получают 2500-4000 евро в месяц.

В Польше много вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе и на строительстве. Также требуются высококвалифицированные учителя и медицинские работники. Украинцы должны подтверждать диплом через Минобразования Польши.

Франция в основном предлагает вакансии в сфере сельского хозяйства и работу с техникой. Средняя зарплата составляет 12-16 евро в час, но важно владеть французским языком.

Относительно поиска работы украинцы, уже за границей, не рекомендуют Италию и Грецию.

Что еще нужно знать

Напомним, украинским беженцам в Германии намерены помочь с трудоустройством. Условия планируют сделать более простыми.

Мы также сообщали, что в Чехии украинским беженцам планируется предложить возможность получения разрешения на долгосрочное проживание вместо временной защиты. Среди условий изменения статуса — экономическая самодостаточность граждан.