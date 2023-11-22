Пенсії у Німеччині — як українським пенсіонерам оформити виплати

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Українські біженці у Німеччині зможуть отримувати тамтешню пенсію. Проте для цього потрібно відповідати високим вимогам.

Про це інформує видання Ukrainian in Germany.de.

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Німецька пенсія для українців

Через повномасштабну війну багато українців похилого віку виїхали у Німеччину. При цьому пенсіонери можуть претендувати на німецьку пенсію у разі виконання низки умов.

Пенсійний вік у Німеччині вищий, ніж в Україні. На іноземців поширюються ті ж пенсійні закони, що й до тамтешніх громадян.

В Україні пенсійний вік становить 60 років, у разі нестачі стажу можна вийти на пенсію у 63 чи 65 років. У Німеччині пенсійний вік підвищують щороку. Однак підвищення повільне, адже становить по два місяці на рік.

Як приклад, наступного року громадяни зможуть вийти на пенсію тільки ті, яким є 66 років, тобто 1958 року народження. Тоді як українці, які народжені цього року, вже шість років отримують пенсії.

Чи можуть оформити пенсію біженці з 2022 року

Оформити німецьку пенсію зможуть:

особи, які законно проживають у Німеччині (як приклад, за умови наявності статусу біженця);

досягли пенсійного віку, згідно з німецьким законодавством;

мають чи мали у минулому у Німеччині офіційну роботу, сплату сум пенсійного страхування;

громадяни, які сплачували внески у Пенсійний фонд Німеччини щонайменше п'ять років.

Таким чином, громадяни України, які вперше приїхали у Німеччину після 24 лютого 2022-го, не можуть претендувати на тамтешню пенсію, адже не мають трудового стажу у цій країні. Аналогічно й українці, що мають п'ятирічний стаж роботи у Німеччині, проте не досягли пенсійного віку за законами цієї країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також мають право на виплату пенсій. Для таких осіб уряд полегшив способи проходження фізичної ідентифікації.

Також ми повідомляли, що у Державному бюджеті на 2024 рік передбачене проведення масштабної індексації пенсій. Однак деяким пенсіонерам можуть урізати суми виплат.