Трудоустройство в ЕС — в каких странах больше всего беженцев работают

Украинские беженцы. Фото: zn.ua

Около шести миллионов украинских граждан с начала полномасштабной войны уехали за границу, большинство из них нашли там работу. Однако не во всех странах трудоустройство доступно одинаково.

Такие данные содержатся в отчете еврокомиссара по занятости и социальным правам.

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Где трудоустраиваются украинцы

Как отмечается, около 60% украинских беженцев работают в 11 государствах восточной и центральной Европы.

Наибольшая доля соотечественников трудоустроилась в соседней Польше, где и до войны было больше всего заробитчан. Именно в Польше уже работают 65% граждан Украины трудоспособного возраста. В общей сложности в этой стране получили временную защиту около 950 тысяч украинцев.

Далее за процентом трудоустроенных граждан следует Великобритания. В этой стране трудоустроилось более 60% украинцев из 246,8 тысячи.

Много украинцев трудоустроили Швеция, Литва и Чехия. Там удалось найти работу более половины беженцев из Украины. В частности, Швеция предоставила убежище для более 41 тысяч соотечественников. Доля трудоустроенных — 56%.

Литва, предоставившая защиту для 50,7 тысяч беженцев из Украины, дала работу 53%. Чехия, принявшая 368,7 тысячи украинских граждан, наняла на работу 50,7%.

Также 46% беженцев работают в Дании, Нидерландах и Эстонии. До трети получили рабочие места в Ирландии и Франции.

Что еще известно

Напомним, украинские беженцы в Германии смогут получать тамошнюю пенсию. Однако для этого нужно отвечать высоким требованиям.

Также мы писали, что Румыния предлагает ряд привлекательных вакансий для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране. Поскольку происходит конкуренция за рабочие руки, готовы брать на работу украинцев без опыта и знания языка.