Зарплата 14 тис. грн пенсіонерам — в Україні пропонують роботу українцям віком від 60 років

Продавчиня квітів. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв

Незважаючи на низький рівень мінімальної пенсії в Україні, деякі професіонали можуть розраховувати на гідну оплату праці після виходу на пенсію. Роботодавці вітають досвідчених працівників у своїй команді, що відкриває можливості для людей похилого віку знайти роботу. На сайтах з пошуку роботи можна знайти вакансії для кандидатів старше 60 років, як для жінок, так і для чоловіків.

Найцікавіші вакансії, які обіцяють пенсіонерам непогану зарплатню, зібрали у виданні "Телеграф".

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Комендант у хостел

Ця посада має велике значення, оскільки адміністратор є обличчям компанії чи готелю і завжди першим зустрічає гостей. На посаду коменданта готові розглянути кандидатів без досвіду роботи, включаючи жінок пенсійного віку з активною життєвою позицією, відкритістю та вмінням знаходити спільну мову з різними типами клієнтів. Також можливе надання безкоштовного житла.

Вимоги до кандидата:

доброзичливість та вміння створювати добрі стосунки з колегами та гостями;

відсутність шкідливих звичок;

обов’язкове проживання у хостелі.

Зарплата: до 14 тисяч гривень.

Вакансію можна переглянути за посиланням.

Працівник складу

Робота для людей пенсійного віку з робочим днем з 16:00 до 22:00. Можливість навчити людину без досвіду роботи на аналогічній посаді за декілька тижнів. Головне — це бажання та активна життєва позиція.

Вимоги до кандидатів:

права водія будуть плюсом;

відсутність шкідливих звичок;

відповідальність.

Зарплата: 8 тисяч гривень.

Вакансію можна переглянути за посиланням.

Сторож у ліцей

Вакансія сторожа у навчальному закладі в Солом'янському районі Києва. Повна зайнятість з понеділка по п'ятницю, з 08:00 до 18:00. Готові взяти людину з інвалідністю чи пенсіонера (до 65 років) з досвідом роботи від 1 року. Обов'язки включають зустріч учасників навчального процесу та контроль за їхнім переміщенням.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність;

пунктуальність;

ввічливість;

чуйність.

Зарплата: 6 тисяч гривень

Вакансію можна переглянути за посиланням.

Продавець у кіоск з продажу штучного товару

У торгові точки по всьому Києву потрібна жінка до 65 років на спокійну, нескладну сидячу роботу. Графік роботи з 07:00 до 20:00, умови роботи комфортні.

Вимоги до кандидатів:

відповідальність;

пунктуальність;

досвід у торгівлі буде плюсом.

Зарплата: 700-800 гривень на день.

Вакансію можна переглянути за посиланням.

Столяр/сантехнік навчального корпусу

Педагогічний коледж ім. Антона Макаренка шукає технічно підготовленого столяра та сантехніка на посаду працівника навчального корпусу. Вакансія відкрита для чоловіків до 65 років. Зарплатня плюс премії.

Вимоги до кандидатів:

документи про освіту: ПТУ чи курси. Також допускається кандидат за наявності запису про стаж роботи у трудовій книжці замість документа про освіту;

відповідальність;

пунктуальність.

Зарплата: 12 тисяч гривень.

Вакансію столяра можна переглянути за посиланням.

Вакансію сантехника можна переглянути за посиланням.

Двірник, комплексний працівник

Пенсіонерам у Києві пропонується робота двірником чи комплексним працівником. Робота відбувається на свіжому повітрі і включає в себе такі завдання, як стрижка газонів газонокосаркою та полив насаджень у весняно-літній період, збирання листя восени і прибирання снігу взимку.

Вимоги до кандидатів:

відсутність шкідливих звичок;

гарна фізична форма;

відповідальність.

Зарплата: 6 тисяч гривень.

Вакансію можна переглянути за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2024 року пенсії у розмірі понад 10 тисяч гривень отримували 1 224 710 українців. Це складає 12,1% від загальної кількості пенсіонерів (10 154 705 осіб).

Ми також писали, що Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію станом на 1 квітня 2024 року. В Україні загалом налічується 10,2 мільйони пенсіонерів, а середня виплата становить 5 743 гривні.