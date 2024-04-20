Зарплата 14 тыс. грн пенсионерам — в Украине предлагают работу украинцам от 60 лет

Работа для пенсионеров — украинцам доступны вакансии с зарплатой в 14 тыс. грн
Несмотря на низкий уровень минимальной пенсии в Украине некоторые профессионалы могут рассчитывать на достойную оплату труда после выхода на пенсию. Работодатели приветствуют опытных работников в своей команде, что открывает возможности для пожилых людей найти работу. На сайтах по поиску работы можно найти вакансии для кандидатов старше 60 лет, как для женщин, так и для мужчин.
Самые интересные вакансии, обещающие пенсионерам неплохую зарплату, собрали в издании "Телеграф".
Комендант у хостел
Эта должность имеет большое значение, поскольку администратор является лицом компании или гостиницы и всегда первым встречает гостей. На должность коменданта готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы, включая женщин пенсионного возраста с активной жизненной позицией, открытостью и умением находить общий язык с разными типами клиентов. Также возможно предоставление бесплатного жилья.
Требования к кандидату:
- доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и гостями;
- отсутствие вредных привычек;
- обязательное проживание в хостеле.
Зарплата: до 14 тысяч гривен.
Вакансию можно просмотреть по ссылке.
Работник состава
Работа для людей пенсионного возраста с рабочим днем с 16:00 до 22:00. Возможность научить человека без опыта работы на аналогичной должности через несколько недель. Главное — это желание и активная жизненная позиция.
Требования к кандидатам:
- водительские права будут плюсом;
- отсутствие вредных привычек;
- ответственность.
Зарплата: 8 тысяч гривен.
Вакансию можно просмотреть по ссылке.
Сторож у лицей
Вакансия сторожа в учебном заведении в Соломенском районе Киева. Полная занятость с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Готовы взять человека с инвалидностью или пенсионера (до 65 лет) с опытом работы от 1 года. Обязанности включают в себя встречу участников учебного процесса и контроль за их перемещением.
Требования к кандидатам:
- ответственность;
- пунктуальность;
- вежливость;
- отзывчивость.
Зарплата: 6 тысяч гривен
Вакансию можно просмотреть по ссылке.
Продавец в киоск по продаже искусственного товара
В торговые точки по всему Киеву нужна женщина до 65 лет на спокойную, несложную сидячую работу. График работы с 7:00 до 20:00, условия работы удобны.
Требования к кандидатам:
- ответственность;
- пунктуальность;
- опыт в торговле будет плюсом.
Зарплата: 700-800 гривен в день.
Вакансию можно просмотреть по ссылке.
Столяр/сантехник учебного корпуса
Педагогический колледж им. Антон Макаренко ищет технически подготовленного столяра и сантехника на должность работника учебного корпуса. Вакансия открыта для мужчин в возрасте до 65 лет. Зарплата плюс премии.
Требования к кандидатам:
- документы об образовании: ПТУ или курсы. Также допускается кандидат при записи о стаже работы в трудовой книжке вместо документа об образовании;
- ответственность;
- пунктуальность.
Зарплата: 12 тысяч гривен.
Вакансию столяра можно просмотреть по ссылке.
Вакансию сантехника можно просмотреть по ссылке.
Дворник, комплексный работник
Пенсионерам в Киеве предлагается работа дворником или комплексным работником. Работа проходит на свежем воздухе и включает в себя такие задачи, как стрижка газонов газонокосилкой и полив насаждений в весенне-летний период, уборка листьев осенью и уборка снега зимой.
Требования к кандидатам:
- отсутствие вредных привычек;
- хорошая физическая форма;
- ответственность.
Зарплата: 6 тысяч гривен.
Вакансию можно просмотреть по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2024 года пенсии в размере более 10 тысяч гривен получали 1224710 украинцев. Это составляет 12,1% от общего количества пенсионеров (10154705 человек).
Мы также писали, что Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 апреля 2024 года. В Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, а средняя выплата составляет 5 743 гривны.
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