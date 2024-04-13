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Робота для українців за кордоном — скільки платять будівельникам в Іспанії

13 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота будівельником в Іспанії для українців — свіжі вакансії, умови та зарплата
Чоловік на будівництві. Фото ілюстративне: alegria-realestate.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на будівництві в Барселоні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників безкоштовним проживанням і трьохразовим харчуванням.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Flagma.

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Робота для українців за кордоном — скільки платять будівельникам в Іспанії - фото 1
Скриншот вакансії на Flagma

Умови роботи та вимоги до працівників

Чеська фірма набирає за контрактом будівельників для будівництва готельних комплексів. Працювати треба буде шість днів на тиждень. За годину платитимуть 8-9 євро. Робочий день триватиме вісім годин.

Кандидат на роботу повинен мати:

  • середню освіту;
  • досвід роботи від одного року;
  • візу ступеня CZ;
  • водійське посвідчення.
Робота для українців за кордоном — скільки платять будівельникам в Іспанії - фото 2
Скриншот вакансії на Flagma

Переваги для робітників

Працівників забезпечують безкоштовним проживанням, доводять до роботи. Є триразове харчування. У разі потреби аванс видають щотижня.

Нагадаємо, українці можуть влаштуватися на роботу в теплицях у Роттердамі. На такій роботі можна за годину заробити понад 11 євро. Працівників обіцяють забезпечити медичним страхуванням та безкоштовним транспортом.

Також є варіант сезонної роботи зі збору полуниці у Фінляндії. Там за кожен зібраний кілограм ягід платять від 1,27 євро. Робітникам пропонують офіціальне працевлаштування. Житлом та харчуванням також забезпечать, однак ці послуги платні.

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