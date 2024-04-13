Робота будівельником в Іспанії для українців — свіжі вакансії, умови та зарплата

Робота для українців за кордоном — скільки платять будівельникам в Іспанії
Українцям пропонують роботу на будівництві в Барселоні. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників безкоштовним проживанням і трьохразовим харчуванням.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Flagma.
Умови роботи та вимоги до працівників
Чеська фірма набирає за контрактом будівельників для будівництва готельних комплексів. Працювати треба буде шість днів на тиждень. За годину платитимуть 8-9 євро. Робочий день триватиме вісім годин.
Кандидат на роботу повинен мати:
- середню освіту;
- досвід роботи від одного року;
- візу ступеня CZ;
- водійське посвідчення.
Переваги для робітників
Працівників забезпечують безкоштовним проживанням, доводять до роботи. Є триразове харчування. У разі потреби аванс видають щотижня.
Нагадаємо, українці можуть влаштуватися на роботу в теплицях у Роттердамі. На такій роботі можна за годину заробити понад 11 євро. Працівників обіцяють забезпечити медичним страхуванням та безкоштовним транспортом.
Також є варіант сезонної роботи зі збору полуниці у Фінляндії. Там за кожен зібраний кілограм ягід платять від 1,27 євро. Робітникам пропонують офіціальне працевлаштування. Житлом та харчуванням також забезпечать, однак ці послуги платні.
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