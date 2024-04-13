Работа строителем в Испании для украинцев — свежие вакансии, условия и зарплата

Работа для украинцев за границей — сколько платят строителям в Испании
Украинцам предлагают работа на строительстве в Барселоне. Работодатель обещает обеспечить работников бесплатным проживанием и трехразовым питанием.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Flagma.
Условия работы и требования к работникам
Чешская фирма набирает по контракту строителей для строительства гостиничных комплексов. Работать нужно будет шесть дней в неделю. За час будут платить 8-9 евро. Рабочий день будет длиться восемь часов.
Кандидат на работу должен иметь:
- среднее образование;
- опыт работы от одного года;
- визу степени CZ;
- водительское удостоверение.
Преимущества для рабочих
Работников обеспечивают бесплатным проживанием, довозят до работы. Есть трехразовое питание. При необходимости аванс выдают еженедельно.
Напомним, украинцы могут устроиться на работу в теплицах в Роттердаме. На такой работе можно за час заработать более 11 евро. Работников обещают обеспечить медицинским страхованием и бесплатным транспортом.
Также есть вариант сезонной работы по сбору клубники в Финляндии. Там за каждый собранный килограмм ягод платят от 1,27 евро. Работникам предлагают официальное трудоустройство. Жильем и питанием также обеспечат, однако эти услуги платные.
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