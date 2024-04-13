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Работа для украинцев за границей — сколько платят строителям в Испании

13 апреля 2024 03:40
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Чекарёва Мария
редактор
Работа строителем в Испании для украинцев — свежие вакансии, условия и зарплата
Мужчина на строительстве. Фото иллюстративное: alegria-realestate.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работа на строительстве в Барселоне. Работодатель обещает обеспечить работников бесплатным проживанием и трехразовым питанием.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Flagma.

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Работа для украинцев за границей — сколько платят строителям в Испании - фото 1
Скриншот вакансии на Flagma

Условия работы и требования к работникам

Чешская фирма набирает по контракту строителей для строительства гостиничных комплексов. Работать нужно будет шесть дней в неделю. За час будут платить 8-9 евро. Рабочий день будет длиться восемь часов.

Кандидат на работу должен иметь:

  • среднее образование;
  • опыт работы от одного года;
  • визу степени CZ;
  • водительское удостоверение.
Работа для украинцев за границей — сколько платят строителям в Испании - фото 2
Скриншот вакансии на Flagma

Преимущества для рабочих

Работников обеспечивают бесплатным проживанием, довозят до работы. Есть трехразовое питание. При необходимости аванс выдают еженедельно.

Напомним, украинцы могут устроиться на работу в теплицах в Роттердаме. На такой работе можно за час заработать более 11 евро. Работников обещают обеспечить медицинским страхованием и бесплатным транспортом.

Также есть вариант сезонной работы по сбору клубники в Финляндии. Там за каждый собранный килограмм ягод платят от 1,27 евро. Работникам предлагают официальное трудоустройство. Жильем и питанием также обеспечат, однако эти услуги платные.

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