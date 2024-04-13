Работа строителем в Испании для украинцев — свежие вакансии, условия и зарплата

Мужчина на строительстве. Фото иллюстративное: alegria-realestate.com

Украинцам предлагают работа на строительстве в Барселоне. Работодатель обещает обеспечить работников бесплатным проживанием и трехразовым питанием.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Flagma.

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Скриншот вакансии на Flagma

Условия работы и требования к работникам

Чешская фирма набирает по контракту строителей для строительства гостиничных комплексов. Работать нужно будет шесть дней в неделю. За час будут платить 8-9 евро. Рабочий день будет длиться восемь часов.

Кандидат на работу должен иметь:

среднее образование;

опыт работы от одного года;

визу степени CZ;

водительское удостоверение.

Скриншот вакансии на Flagma

Преимущества для рабочих

Работников обеспечивают бесплатным проживанием, довозят до работы. Есть трехразовое питание. При необходимости аванс выдают еженедельно.

Напомним, украинцы могут устроиться на работу в теплицах в Роттердаме. На такой работе можно за час заработать более 11 евро. Работников обещают обеспечить медицинским страхованием и бесплатным транспортом.

Также есть вариант сезонной работы по сбору клубники в Финляндии. Там за каждый собранный килограмм ягод платят от 1,27 евро. Работникам предлагают официальное трудоустройство. Жильем и питанием также обеспечат, однако эти услуги платные.