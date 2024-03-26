Робота в Україні — ТОП-10 популярних вакансій із високою зарплатою

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям для того, щоб добре заробляти, не обов’язково шукати роботу за кордоном. Є багато чудових пропозицій від роботодавців, на які скоротився попит на тлі війни.

Про це розповіли у Державній службі зайнятості.

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ТОП популярних вакансій

Так, у Центрі зайнятості назвали ТОП найбільш популярних вакансій, куди найлегше працевлаштуватися, а заробітна плата може сягати 50 тис. гривень.

Там зазначають, що в Україні на тлі мобілізації та воєнного стану пропозицій щодо роботи відчутно побільшало, спостерігається дефіцит кадрів. Через це роботодавці підвищують заробітну плату.

Щоденно налічується 50 тисяч вакансій на Єдиному порталі, що майже вдвічі більше, ніж попереднього року. Особливо певні спеціалісти можуть не турбуватися щодо працевлаштування, адже вакансій більше, ніж вдосталь. Йдеться насамперед про:

продавців;

бухгалтерів;

водіїв;

медиків;

вантажників;

кухарів;

вчителів;

автослюсарів;

психологів;

токарів.

Також бракує компаніям таких спеціалістів як: швачки, електромонтери, фармацевти. Окрім того, побільшало пропозицій від роботодавців на посади будівельної сфери. У Держцентрі пояснюють таку ситуацію тим, що багато чоловіків виїхали або потрапили під мобілізацію, саме через це попит перевищує пропозицію. Найближчим часом нестача кадрів посилиться.

Щодо заробітних плат, то середній розмір у вакансіях на Єдиному порталі становить 19 тисяч гривень.

"Проте є пропозиції для швачок, яким готові платити 45 100 гривень, для водіїв — 50 тисяч гривень", — додали у Державному центрі зайнятості.

Джерело: Держслужба зайнятості

Що ще варто знати

Нагадаємо, згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, передбачається зростання середньої номінальної зарплати в Україні у 2024 році. Одночасно інфляція у цьому періоді має сповільнитись.

Також ми писали, що з 1 квітня 2024 року має збільшитися мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим зміниться розмір соціальних виплат.