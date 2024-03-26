Работа в Украине — ТОП-10 популярных вакансий с высокой зарплатой

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам для того, чтобы хорошо зарабатывать, не обязательно искать работу за границей. Есть много отличных предложений от работодателей, на которые сократился спрос на фоне войны.

Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

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ТОП популярных вакансий

Так, в Центре занятости назвали ТОП наиболее популярных вакансий, куда легче всего трудоустроиться, а заработная плата может достигать 50 тыс. гривен.

Там отмечают, что в Украине на фоне мобилизации и военного положения предложений по работе ощутимо стало больше, наблюдается дефицит кадров. Поэтому работодатели повышают заработную плату.

Ежедневно насчитывается 50 тысяч вакансий на Едином портале, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Особенно определенные специалисты могут не беспокоиться о трудоустройстве, ведь вакансий больше, чем достаточно. Речь идет прежде всего о:

продавцах;

бухгалтерах;

водителях;

медиках;

грузчиках;

поварах;

учителях;

автослесарях;

психологах;

токарях.

Также не хватает компаниям таких специалистов как: швеи, электромонтеры, фармацевты. Кроме того, стало больше предложений от работодателей на должности строительной сферы. В Госцентре объясняют такую ситуацию тем, что многие мужчины уехали или попали под мобилизацию, именно поэтому спрос превышает предложение. В ближайшее время нехватка кадров усугубится.

Что касается зарплат, то средний размер в вакансиях на Едином портале составляет 19 тысяч гривен.

"Однако есть предложения для швей, которым готовы платить 45 100 гривен, для водителей — 50 тысяч гривен", — добавили в Государственном центре занятости.

Источник: Госслужба занятости

Что еще стоит знать

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, предполагается рост средней номинальной зарплаты в Украине в 2024 году. Одновременно инфляция в этом периоде должна замедлиться.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата . В этой связи изменится размер социальных выплат.