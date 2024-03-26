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Работа с зарплатой 50 тыс. грн — ТОП-10 популярных вакансий

26 марта 2024 13:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Украине — ТОП-10 популярных вакансий с высокой зарплатой
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцам для того, чтобы хорошо зарабатывать, не обязательно искать работу за границей. Есть много отличных предложений от работодателей, на которые сократился спрос на фоне войны.

Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

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ТОП популярных вакансий

Так, в Центре занятости назвали ТОП наиболее популярных вакансий, куда легче всего трудоустроиться, а заработная плата может достигать 50 тыс. гривен.

Там отмечают, что в Украине на фоне мобилизации и военного положения предложений по работе ощутимо стало больше, наблюдается дефицит кадров. Поэтому работодатели повышают заработную плату.

Ежедневно насчитывается 50 тысяч вакансий на Едином портале, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Особенно определенные специалисты могут не беспокоиться о трудоустройстве, ведь вакансий больше, чем достаточно. Речь идет прежде всего о:

  • продавцах;
  • бухгалтерах;
  • водителях;
  • медиках;
  • грузчиках;
  • поварах;
  • учителях;
  • автослесарях;
  • психологах;
  • токарях.

Также не хватает компаниям таких специалистов как: швеи, электромонтеры, фармацевты. Кроме того, стало больше предложений от работодателей на должности строительной сферы. В Госцентре объясняют такую ситуацию тем, что многие мужчины уехали или попали под мобилизацию, именно поэтому спрос превышает предложение. В ближайшее время нехватка кадров усугубится.

Что касается зарплат, то средний размер в вакансиях на Едином портале составляет 19 тысяч гривен.

"Однако есть предложения для швей, которым готовы платить 45 100 гривен, для водителей — 50 тысяч гривен", — добавили в Государственном центре занятости.

 

работа
Источник: Госслужба занятости

Что еще стоит знать

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, предполагается рост средней номинальной зарплаты в Украине в 2024 году. Одновременно инфляция в этом периоде должна замедлиться.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата . В этой связи изменится размер социальных выплат.

зарплаты
работа
Госслужба занятости
деньги
доходы
вакансии

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