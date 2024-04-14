Робота для українців в Данії — вакансії без знання мови, умови та зарплата

Дівчина працює в теплиці з квітами. Фото: freepik.com

У столиці Данії Копенгагені пропонують роботу в квіткових теплицях українкам. Роботодавець обіцяє безкоштовне стажування та зарплату до 2 500 євро.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Layboard.com.

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На роботу в квіткові теплиці в Копенгагені потрібні жінки від 18 до 29 років. Працівниці будуть займатись посадкою саджанців, розміщенням рослин на столах та упаковкою квітів.

Також робітницям пропонують стажування коштом компанії та житло поруч із роботою за окрему плату від 200 до 250 євро.

Обіцяють платити в розмірі 2 000-2 500 євро. Робота 37 годин на тиждень, понаднормові оплачуються: перші дві години — 150%, наступні — 200%.

Робота на теплицях в Данії для жінок. Фото: скриншот

Нагадаємо, що також робітників у теплиці шукають в Нідерланди. Працювати треба з помідорами. За годину можна заробити понад 11 євро.

Також ми писали, що сезонну роботу пропонують на ягідних фермах у Фінляндії. Зарплата залежить від кількості зібраної полуниці. За кілограм обіцяють платити від 1,27 євро.