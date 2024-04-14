Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Робота у квіткових теплицях в Данії — хто потрібен та скільки платять arrow

Робота у квіткових теплицях в Данії — хто потрібен та скільки платять

14 квітня 2024 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Робота для українців в Данії — вакансії без знання мови, умови та зарплата
Дівчина працює в теплиці з квітами. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У столиці Данії Копенгагені пропонують роботу в квіткових теплицях українкам. Роботодавець обіцяє безкоштовне стажування та зарплату до 2 500 євро.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Layboard.com.

Читайте також:

Робота в теплицях в Данії для жінок

На роботу в квіткові теплиці в Копенгагені потрібні жінки від 18 до 29 років. Працівниці будуть займатись посадкою саджанців, розміщенням рослин на столах та упаковкою квітів.

Також робітницям пропонують стажування коштом компанії та житло поруч із роботою за окрему плату від 200 до 250 євро.

Обіцяють платити в розмірі 2 000-2 500 євро. Робота 37 годин на тиждень, понаднормові оплачуються: перші дві години — 150%, наступні — 200%.

Робота на теплицях в Данії для жінок
Робота на теплицях в Данії для жінок. Фото: скриншот

Нагадаємо, що також робітників у теплиці шукають в Нідерланди. Працювати треба з помідорами. За годину можна заробити понад 11 євро.

Також ми писали, що сезонну роботу пропонують на ягідних фермах у Фінляндії. Зарплата залежить від кількості зібраної полуниці. За кілограм обіцяють платити від 1,27 євро.

робота
українці
Данія
гроші
жінки
квіти
вакансії
зарплатня
теплиця

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України