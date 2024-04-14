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Работа в цветочных теплицах в Дании — кто нужен и сколько платят

14 апреля 2024 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Работа для украинцев в Дании — вакансии без знания языка, условия и зарплата
Девушка работает в теплице с цветами. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В столице Дании Копенгагене предлагают работу в цветочных теплицах украинкам. Работодатель обещает бесплатную стажировку и зарплату до 2 500 евро.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Layboard.com.

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Работа в теплицах в Дании для женщин

На работу в цветочные теплицы в Копенгагене требуются женщины от 18 до 29 лет. Работницы будут заниматься посадкой саженцев, размещением растений на столах и упаковкой цветов.

Также работницам предлагают стажировку за счет компании и жилье рядом с работой за отдельную плату от 200 до 250 евро.

Обещают платить в размере 2 000-2 500 евро. Работа 37 часов в неделю, сверхурочные оплачиваются: первые два часа — 150%, последующие — 200%.

Работа на теплицах в Дании для женщин
Работа на теплицах в Дании для женщин. Фото: скриншот

Напомним, что также рабочих в теплицы ищут в Нидерланды. Работать нужно с помидорами. В час можно заработать более 11 евро.

Также мы писали, что сезонную работу предлагают на ягодных фермах в Финляндии. Зарплата зависит от количества собранной клубники. За килограмм обещают платить от 1,27 евро.

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