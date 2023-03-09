Работа в Украине — из-за кадрового голода работодатели повышают зарплаты

Наибольший дефицит наблюдается у продавцов-консультантов

В феврале работодатели повысили оклады в вакансиях из-за определенного кадрового голода. Наибольший дефицит наблюдается на продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, а также водителей.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских порталов поиска работы.

Какая сейчас ситуация на рынке

По информации специалистов, количество вакансий на украинском рынке труда повысилось на 11% по сравнению с январем текущего года. Также фиксируют впервые с начала войны рост средней заработной платы.

Наибольшее количество вакансий разместили в последний месяц зимы в следующих областях:

Киевской — 20 034 предложения работы;

Львовской — 6 914;

Днепропетровской — 6 401;

Одесской — 4 469;

Ивано-Франковской — 2000.

В пятерке сфер с наибольшим приростом вакансий в феврале:

Логистика, склады, ВЭД — 5 700 (на 16% больше);

Медицина, фармацевтика — 4 805 (на 13%);

Строительство, архитектура — 2 719 (на 14%);

Охрана, безопасность — 1 100 (на 15%);

Юриспруденция — 814 (на 23%).

Кого ищут и платят больше

По профессиям чаще всего в стране ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, бухгалтеров, водителей, а также поваров. Примечательно, что количество претендентов в прошлом месяце уменьшилось.

Что касается зарплат, то в феврале средний показатель повысился на 500 грн впервые с начала войны. То есть раньше было 15 тыс. грн, а сейчас 15,5 тыс. грн.

Наивысшую зарплату фиксируют по следующим вакансиям:

медиабайеры — 50 тыс. грн;

водители-международники — 41,5 тыс.грн;

рихтовщики — 32,5 тыс. грн;

риелторы — 30 тыс. грн;

дизелисты — 27,5 тыс. грн.

В тройке сфер с самой большой зарплатой:

недвижимость — 30 тыс. грн;

топ-менеджмент — 30 тыс. грн;

транспорт — 22,5 тыс. грн.

Кому и дальше платят мало

В то же время, не готовы в дальнейшем поднимать уровень зарплат таким категориям работников:

уборщикам — 8 тыс. грн;

санитарам — 8,5 тыс. грн;

мойщикам посуды — 9 тыс. грн.

Как отмечают эксперты, работодатели стали ощущать кадровый голод. Так, на рынке труда появилось много молодых специалистов от 16 до 24 лет с опытом работы менее пяти лет. В то время как опытных специалистов стало меньше, поэтому компании долго не могут закрыть свои вакансии.

Напомним, некоторым категориям граждан правительство поможет трудоустроиться. Министерство экономики инициирует запуск проекта "Работа без барьеров".

Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.