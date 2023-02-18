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Росія формує "тіньовий" флот після ембарго на нафтопродукти, — Bloomberg

18 лютого 2023 11:28
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ембарго на нафтопродукти — росія формує тіньовий морський флот для обходу санкцій
Нині сотні паливних суден вживають заходів для допомоги рф подолати санкції
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Росія після запровадження ембарго на її нафтопродукти почала формувати так званий "тіньовий" морський флот. Спочатку фіксувалась невелика армада нафтових танкерів для допомоги обходу санкції, а нині сотні паливних суден вживають заходів, щоб приховати куди вони прямують від сторонніх очей.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на дані Kpler.

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"Темний флот" рф

За цими даними, нещодавно було зафіксовано рекордні 311 кораблів середньої дальності, що плавали без вантажу чи пункту призначення, у порівнянні із середнім показником 14 таких кораблів у будь-який час до цього року. Тим часом лише 33 порожні судна сигналізують про росію, що є найнижчим рівнем за всю історію спостережень і нижче з початку року, коли було більше сотні.

"Ця зміна є ознакою того, що судна можуть формувати "темний флот" для перевезення російського палива поза радаром після того, як Європейський Союз заборонив його менше двох тижнів тому. Понад 400 тисяч барелів дизельного палива на день надходили з росії до Європи, і очікується, що трейдери та вантажовідправники знайдуть обхідні шляхи для санкцій, щоб утримати значну частину його надходження на світовий ринок", — повідомляє агенція.

Зростання кількості безцільно порожніх суден також може відображати спробу судновласників передбачити регіон найбільшого попиту в "перестановці" потоків російського продукту.

Також аналітики зазначають, що зросла вартість використання паливних танкерів після заборони ЄС. Очевидно через те, що кораблі потрапляють у "темний" флот і стають недоступними (і не застрахованими європейськими постачальниками морських послуг) для регулярних торгових шляхів, таких як транспортування бензину з Європи до Нью-Йорка.

Більше про санкції проти рф

Нагадаємо, Європейська рада вирішила встановити два обмеження цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з росії. Обмеження почали застосовуватися з 5 лютого.

Раніше експерти спрогнозували втрати в економіці росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого.

Також ми писали, що у Міжнародному валютному фонді прогнозують падіння світових цін на нафту. Зокрема, цьогоріч очікується зниження вартості на 16,2%.

Додамо, попри санкції проти росії за розв'язану війну в Україні, деякі країни продовжують купувати російську нафту. Так, у січні 2023 року найбільшими імпортерами стали Індія та Китай.

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