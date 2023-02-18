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Россия формирует "теневой" флот после эмбарго на нефтепродукты, — Bloomberg

18 февраля 2023 11:28
lis.jpg - Ксения Лисновская
Эмбарго на нефтепродукты — россия формирует теневой морской флот для обхода санкций
Сейчас сотни топливных судов принимают меры для помощи рф преодолеть санкции
lis.jpg - Ксения Лисновская

Россия после введения эмбарго на ее нефтепродукты начала формировать так называемый "теневой" морской флот. Сначала фиксировалась небольшая армада нефтяных танкеров для помощи в обходе санкций, а ныне сотни топливных судов принимают меры, чтобы скрыть, куда они направляются от посторонних глаз.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Kpler.

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"Темный флот" рф

По этим данным, недавно было зафиксировано рекордные 311 кораблей средней дальности, плававших без груза или пункта назначения, по сравнению со средним показателем 14 таких кораблей в любое время до этого года. Между тем только 33 пустых судна сигнализируют о россии, что является самым низким уровнем за всю историю наблюдений и ниже с начала года, когда было более сотни.

"Это изменение является признаком того, что суда могут формировать "темный флот" для перевозки российского топлива вне радара после того, как Европейский Союз запретил его менее двух недель назад. Более 400 тысяч баррелей дизельного топлива в день поступали из россии в Европу, и ожидается, что трейдеры и грузоотправители найдут обходные пути для санкций, чтобы удержать значительную часть его поступления на мировой рынок", — сообщает агентство.

Рост количества бесцельно движущихся пустых судов также может отражать попытку судовладельцев предусмотреть регион наибольшего спроса в перестановке потоков российского продукта.

Также аналитики отмечают, что возросла стоимость использования топливных танкеров после запрета ЕС. Очевидно, что корабли попадают в "темный" флот и становятся недоступными (и не застрахованными европейскими поставщиками морских услуг) для регулярных торговых путей, таких как транспортировка бензина из Европы в Нью-Йорк.

Больше о санкциях против рф

Напомним, Европейский совет решил установить два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из России. Ограничения стали применяться с 5 февраля.

Ранее эксперты спрогнозировали потери в экономике России из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.

Добавим, что, несмотря на санкции против россии за развязанную войну в Украине, некоторые страны продолжают покупать российскую нефть. Так, в январе 2023 года крупнейшими импортерами стали Индия и Китай.

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