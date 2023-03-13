Россия объявила свою позицию по продлению "зернового соглашения"

В россии поддерживают продление "зернового соглашения" всего на 60 дней

Москва выступила за продление "зернового соглашения" по истечении срока его действия 18 марта. Однако россия поддерживает продление соглашения только на 60 дней.

Об этом заявил заместитель главы МИД рф Сергей Вершинин, сообщают российские СМИ.

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"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы по истечении второго срока 18 марта, но только на 60 дней", — заявил он.

Вершинин после переговоров отметил, что заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные послабления для снабжения продовольствием и удобрениями на самом деле не работают.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального — не на словах, а на самом деле — прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта, включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и снабжение аммиака по трубопроводу "Тольятти — Одесса", — сказал представитель российского ведомства.

Что известно о переговорах

Консультации в Женеве проходили с участием российской делегации и представителей ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребеккой Гринспан и главой управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом.

Россия в рамках переговоров добивалась ослабления санкций по экспорту удобрений и другой сельскохозяйственной продукции. В то же время, позиция Украины заключается в расширении действия соглашения на новые порты, а также Украина выступает за то, чтобы продлить "зерновое соглашение" на год.

Зерновое соглашение было согласовано россией и Украиной 22 июля 2022 года с участием Турции и ООН. Оно предполагало открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум россии и ООН об экспорте российских удобрений и сельхозпродукции. Первоначально операция была рассчитана на срок до 18 ноября, его автоматически продлили на 120 дней, до 18 марта.

Напомним, 8 марта в Киев приезжал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава ООН провел переговоры о "зерновом соглашении".

Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS