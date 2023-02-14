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Россия перенаправила экспорт нефти из еврозоны в Азию с более низкими ценами, — Еврокомиссия

14 февраля 2023 08:08
lis.jpg - Ксения Лисновская
Эмбарго на нефть из россии — москва перенаправила экспорт из еврозоны в Азию
Новыми покупателями стали Китай, Индия и Турция
lis.jpg - Ксения Лисновская

России удалось несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

Об этом сообщается в опубликованном экономическом прогнозе Еврокомиссии.

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В отчете отмечается, что россия, вынужденно перенаправляя экспорт "черного золота", согласилась на большие скидки.

"Хотя россии, похоже, удалось направить наибольшую часть своего экспорта сырой нефти таким покупателям, как Китай, Индия и Турция, ей пришлось согласиться с большими скидками", — говорится в документе.

Так, стоимость Urals упала с 65-70 долларов. за баррель на конец ноября до 60 за баррель в конце января, что соответствует 25 дол. за баррель скидки по сравнению с Brent.

Также в ЕК отметили, что объемы российского экспорта достигли минимума в декабре после введения эмбарго.

Там уточнили, что ЕС, G7 и Австралия ввели "потолок цен на поставляемую морем российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Напомним, после введения с 5 декабря 2022 года эмбарго на российскую нефть, Европейский совет установил два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения применяются с 5 февраля.

Ранее эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.

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