Эмбарго на нефть из россии — москва перенаправила экспорт из еврозоны в Азию

Россия перенаправила экспорт нефти из еврозоны в Азию с более низкими ценами, — Еврокомиссия
России удалось несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.
Об этом сообщается в опубликованном экономическом прогнозе Еврокомиссии.
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Как изменился экспорт нефти рф
В отчете отмечается, что россия, вынужденно перенаправляя экспорт "черного золота", согласилась на большие скидки.
"Хотя россии, похоже, удалось направить наибольшую часть своего экспорта сырой нефти таким покупателям, как Китай, Индия и Турция, ей пришлось согласиться с большими скидками", — говорится в документе.
Так, стоимость Urals упала с 65-70 долларов. за баррель на конец ноября до 60 за баррель в конце января, что соответствует 25 дол. за баррель скидки по сравнению с Brent.
Также в ЕК отметили, что объемы российского экспорта достигли минимума в декабре после введения эмбарго.
Там уточнили, что ЕС, G7 и Австралия ввели "потолок цен на поставляемую морем российскую сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Напомним, после введения с 5 декабря 2022 года эмбарго на российскую нефть, Европейский совет установил два ограничения цен на нефтепродукты, происходящие или экспортируемые из россии. Ограничения применяются с 5 февраля.
Ранее эксперты спрогнозировали потери в экономике россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля.
Также мы писали, что в Международном валютном фонде прогнозируется падение мировых цен на нефть. В частности, в текущем году ожидается снижение стоимости на 16,2%.